По озвученным данным, сейчас у России есть 40 таких самолетов.

Российский истребитель Су-33 может вскоре устареть, что сделает его еще одним пережитком неудачной программы палубной авиации РФ. Об этом в статье на 19FortyFive написал экс-консультант Пентагона, нескольких правительств НАТО и правительства Австралии в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения Рубен Ф. Джонсон.

Он напомнил, что когда-то данный самолет был многообещающей адаптацией Су-27, разработанной для полетов на борту "Адмирала Кузнецова". Однако теперь будущее бортов такого типа неопределенно, так как их роль остается ограниченной, даже несмотря на модернизацию с улучшенной авионикой и вооружением. Так и судьба самого "Кузнецова" сейчас под вопросом. Напомним, по данным украинской военной разведки, единственный авианосец РФ крейсер "Адмирал Кузнецов" находится в аварийном состоянии.

Эксперт оценил, могут ли Су-33 спасти модернизации, или он обречен "на пенсию".

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По информации Джонсона, Су-33 начал летать в 1999 году - почти через 16 лет с момента начала строительства первых прототипов:

"Эксплуатация на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" оказалась успешной для ВМФ России, и извлеченные уроки были затем учтены при внесении изменений в конструкцию".

Эксперт отметил, что в 2010 году ОКБ Сухого внедрило несколько необходимых модификаций самолета: россияне установили новый двигатель с большей тягой и модифицировали носитель вооружения для перевозки большего количества ракет. А в сентябре 2016 года россияне объявили, что планируют оснастить Су-33 новой прицельно-вычислительной системой СВП-24 от российской компании "Гефест и Т", что позволило самолету использовать неуправляемые бомбы.

По данным Джонсона, сейчас у России есть 40 таких самолетов.

"Рассматриваются многочисленные предлагаемые модернизации. Модернизации необходимы для того, чтобы сделать планер многоцелевой платформой. В зависимости от сроков, обсуждались варианты оснащения Су-33 совершенно новыми бортовыми системами, которые по сути сделали бы его палубной версией Су-30СМ или Су-35", - говорится в публикации.

Однако, как акцентировал автор, результаты работы Су-33 в Сирии в 2015-16 годах, когда он летал с авианосца, находясь на станции в Средиземном море, были в лучшем случае скромными. И пока неизвестно, есть ли будущее у данного самолета вообще, констатировал Джонсон.

Ведь, как он добавил, долговечность любой российской системы вооружения часто зависит от ее способности зарабатывать деньги на внешнем рынке продаж, а на данный момент каких-либо экспортных контрактов на Су-33 не было, несмотря на усилия в этом направлении.

Российская авиация - другие новости

Напомним, ранее Рубен Джонсон неопределенным остается будущее еще одного российского палубного истребителя - МиГ-29К. Роль этого самолета в российской морской авиации вызывает сомнения.

Другой эксперт бывший пехотный офицер армии США Брент М. Иствуд пришел к выводу, что не оправдывает ожидания и российский истребитель-невидимка Су-57 Felon. Западные санкции мешают России производить самолеты в значительных количествах, так и даже Китаю, как первому потенциальному покупателю, судя по всему, Су-57 не нужны.

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