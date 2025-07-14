К счастью, VovaZiLvova и его семья не пострадали.

Украинского певца Владимира Парфенюка, который известен по сценическому имени VovaZiLvova, ограбили.

Об инциденте рассказала супруга артиста Ульяна. По словам женщины, преступление произошло в Италии, а именно в Риме, где они сейчас находятся в благотворительном туре. Супруги вместе с детьми решили сходить на пляж, а в это время неизвестные разбили стекло их машины и украли все вещи.

"Нас ограбили, пока мы были на пляже. Разбили стекло и украли практически все, что у нас было в машине. С нами все нормально! Мы вызвали полицию, но полиция к нам не приедет. Нам надо приехать к ним самим, если мы решим это сделать", - рассказала жена VovaZiLvova в Instagram.

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Она также добавила, что воры забрали не только аппаратуру для выступлений, но и даже детскую одежду.

"Из всех вещей у нас осталась только колонка, с которой мы выступаем. Мою одежду украли, украли чемодан с детской одеждой", - подчеркнула Ульяна.

К слову, VovaZiLvova начал писать песни с 2002 года. Он стал одним из первых рэперов в Украине, который начал читать рэп на украинском языке. Уже через несколько лет выпустил дебютный альбом "Вино, кобіти, патіфон". Его самые известные песни - "Все буде файно", "Ти є хто ти є" и другие.

Напомним, ранее стало известно об ограблении на АЗС украинского певца Петра Черного.

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