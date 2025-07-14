В перечне значатся Обезьяна и Змея.

Составлен гороскоп на сегодня, 14 июля, по восточному календарю. Это день особой силы для шести знаков китайского Зодиака. Энергия Дерева и Обезьяны в сочетании с Днём Удаления и месяцем Водяной Овцы создает условия для расставания с лишним и открытия новых возможностей, пишет YourTango.

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Обезьяна

Ваш день, ваша энергия - и все складывается в вашу пользу. Дела, которые откладывались, внезапно решаются. Вы чувствуете контроль и уверенность. Все, что вы решите отпустить, обернется благоприятным результатом - будь то новые предложения или неожиданная поддержка.

Змея

Для вас это день глубинного перерождения. Уходит внутреннее напряжение, исчезает необходимость защищать старую версию себя. Вас ждет спокойствие, за которым следует ясность. Это момент, когда вы освобождаете пространство для по-настоящему нового этапа.

Лошадь

Для импульсивного характера этот день может стать непростым, но важным. Появится шанс освободиться от навязанных ожиданий. Удача придет в виде легкости и ощущения, что наконец-то стало проще дышать - телом это почувствуется раньше, чем разумом.

Свинья

Внутренние тревоги, сомнения или чужое влияние, мешающее вам чувствовать уверенность, отступают. Даже если перемены будут внешне незаметны, ваш внутренний настрой преобразится. Уйдет лишнее - и вы почувствуете, что снова верите в возможности.

Бык

Понедельник принесет вам продуктивный настрой: вы ясно увидите, что мешает, и избавитесь от этого без сожалений. Это может быть расписание, привычка или стиль общения. На смену придут полезные решения, поддержка и чувство, что вы двигаетесь в правильном направлении.

Собака

Вы отпускаете то, что долго держали из чувства долга - к человеку, делу или самой себе. Сегодня можно честно признать, что пора сделать шаг в сторону. И именно в этот момент придёт лёгкость. То, что казалось хрупким, на деле выдержит. А вы вернёте себе силы и пространство для нового.

Напомним, ранее стало известно, жизнь каких знаков Зодиака кардинально изменится в ближайшие дни.

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