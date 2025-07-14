'Хочет забрать все': Путин анонсировал Трампу большое наступление в течение 60 дней, - Axios

Это заявление было четким сигналом, что диктатор не планирует идти по пути деэскалации ситуации в Украине.

Российский правитель Владимир Путин дал четко понять президенту США Дональду Трампу, что не планирует завершать войну. Во время телефонного разговора 3 июля диктатор анонсировал крупное наступление своих войск в Украине, пишет Axios.

По данным издания, это заявление Путина стало одним из факторов, убедивших Трампа пойти по пути резкого изменения риторики в отношении Москвы.

"Путин отметил, что в течение следующих 60 дней он возобновит усилия для оккупации территории вплоть до административных границ украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм", - пишет издание.

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Очевидно, речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

"Он хочет забрать все", - сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщает источник, который имеет непосредственную информацию.

Трамп меняет риторику в отношении Путина - главные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп, который ранее обещал "остановить войну в Украине за 24 часа", теперь публично разочаровался в российском лидере.

События последних недель - включая рекордное количество атак дронов и ракет по мирным кварталам - заставили даже Трампа признать провал предыдущей стратегии умиротворения.

В воскресенье Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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