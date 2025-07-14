Начало новой рабочей недели в Киеве будет сухим и жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Уже утром в столице ожидается около +24°, а днем воздух прогреется до +30°. Практически безоблачно, осадков не будет.
Атмосферное давление в течение дня снизится с 748 до 745 миллиметров ртутного столба. Ветер будет нестабильный и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость его всего 3-8 м/с.
Погода сегодня - прогноз на 14 июля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +27°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, гроза.
В Тернополе 14 июля ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°, гроза.
В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+29°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +34°, практически безоблачно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 14 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +32°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +36°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, ясно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +30°, ясно.
В Харькове - практически бзеоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +21°...+32°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.