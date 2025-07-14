Употребление холодного кофе в жару может не так эффективно насыщать организм влагой, как вы думаете.

Для большинства любителей кофе жаркая погода – не повод отказаться от чашки любимого напитка. Однако, как пишет Verywell Health, кофе, даже холодный, может не так эффективно насыщать организм влагой, как вы думаете, и в результате создать риск обезвоживания.

В то же время такая опасность существует только при чрезмерном употреблении кофе без восполнения потерянной жидкости.

"Умеренное потребление кофе не вызывает обезвоживания, даже в жаркую погоду, если оно является частью регулярного потребления жидкости в течение дня", — рассказал профессор физических упражнений, диетологии и эпидемиологии Роб ван Дам.

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Когда пить кофе в жаркие дни вредно?

Главная проблема употребления кофе в жаркие дни заключается в том, что кофе содержит кофеин — лёгкое мочегонное средство, стимулирующее почки выводить больше воды.

В то же время исследования показали, что умеренное потребление кофе не вызывает обезвоживания у здоровых взрослых, поскольку количество воды в нём компенсирует мочегонное действие кофеина.

Ван Дам отметил, что мочегонное действие кофеина более выражено у людей, которые не привыкли к его употреблению. У тех, кто пьёт кофе ежедневно, развивается толерантность, что снижает его воздействие на почки.

Именно по этой причине людям, которые не употребляют кофеин регулярно, стоит избегать кофе или энергетических напитков в жаркую погоду. И хотя горячий кофе может повысить температуру тела и увеличить потерю жидкости, Ван Дам утверждает, что это вряд ли приведёт к обезвоживанию.

Главное — умеренность.

Хотя у людей разная переносимость кофеина, взрослым рекомендуется потреблять не более 400 миллиграммов в день. В одной порции эспрессо содержится около 64 миллиграммов кофеина, а в одной чашке кофе объёмом 350 мл — от 90 до 100 миллиграммов.

"Прислушивайтесь к своему организму и сократите потребление кофе, если почувствуете жажду или признаки обезвоживания", — советует диетолог Натали Ньюэлл.

Советы для поддержания водного баланса во время употребления кофе:

Переключайтесь между кофе и водой: пейте 350 или 750 мл воды на каждые 350 мл кофе.

Попробуйте добавлять в воду фрукты или травы для улучшения вкуса.

Добавляйте в кофе лёд и молоко.

Попробуйте другие напитки: кофе без кофеина — отличный вариант, а также холодный чай, кокосовая вода, соки или богатые электролитами напитки с небольшим содержанием сахара.

Ранее диетологи рассказали о пользе употребления холодного чая.

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