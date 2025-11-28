Не сдаваться в плен: КНДР готовит камикадзе для войны в Украине

Солдат убеждают, что самоубийство на фронте станет "героическим поступком", в отличие от попадания в плен.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправляет военных КНДР на войну против Украины вместе с приказом в случае угрозы плена подорвать себя гранатой. Об этом сообщает южнокорейское издание Daily NK.

В Северной Корее дважды в неделю проводят специальные политические занятия, во время которых военным рассказывают о "героических заслугах" тех, кто якобы подорвал себя на поле боя, чтобы не сдаться украинским силам.

На этих уроках солдатам внушают, что самоубийство на фронте - это путь к "вечной жизни" и "славному подвигу". Новым официальным лозунгом в воинских частях стало: "Давайте учиться у воинов, которые подорвали себя".

Южнокорейские источники подчеркивают, что такая пропаганда демонстрирует полное равнодушие северокорейских властей к собственным гражданам, которых отправляют умирать в войне третьей страны в интересах Москвы.

В пропагандистских лекциях для солдат КНДР также регулярно подчеркивается, что северокорейские военные "храбрее русских", которые, в отличие от них, "не способны пожертвовать собой" и якобы чаще сдаются в плен.

Войска КНДР на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы участии солдат Северной Кореи в боях на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя.

Впрочем, руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко опроверг это. "По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", - написал он.

