Подсадка на 'иголку': Федоренко высказался о продаже украинского оружия за рубеж

Большинство украинских производителей заявляет, что они могут производить больше дронов.

Продажа оружия за рубеж - это в хорошем смысле подсаживание на "иголку" потенциальных стран-партнеров к постоянному сотрудничеству и взаимодействию с нашей страной в военном плане. Такое мнение высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Украинского радио".

"Это значит, что мы продаем не только дрон, но и дополнительно к нему оборудование, которое позволяет им управлять, мы продаем к нему комплектующие, которыми будем ремонтировать это оборудование. Также, конечно, это работа украинских специалистов, которые хорошо понимают, как нужно обслуживать эти технические беспилотные средства и, в том числе, как их применять. Это сложный длительный процесс, который позволяет Украине приобретать дополнительную субъектность", - отметил военный.

По словам Федоренко, он рассматривает это только положительно, особенно когда большинство украинских производителей говорит о том, что они могут производить больше дронов, но для этого им нужно больше денег за счет государственного финансирования или поддержки наших партнеров.

"Эти деньги как раз дополнительно появляются и аккумулируются не только для производства вооружения, которое будет поступать в те страны, которые его сейчас действительно нуждаются, но и дополнительно это окно возможностей для производства вооружения для Сил обороны Украины. Это значит, что наше небо также должно стать более безопасным", - подчеркнул командир.

Также журналист отметил, что на первом этапе продажи вооружений нужно будет отправлять в другие страны людей, однако украинской армии постоянно не хватает людей. На что Федоренко ответил:

"Есть две составляющие. Первая - это те люди, которые являются специалистами, но не могут проходить службу в ВСУ - либо уже, после предыдущей потери трудоспособности, либо не могли проходить с самого начала, но работали на предприятии, которое производит те или иные беспилотники и, общаясь с военным сектором, имеют достаточно высокую экспертизу в части фактического применения на поле боя. Думаю, что это комбинированная составляющая людей, которые в данный момент поедут добиваться для Украины необходимого ресурсного результата".

Он подчеркнул, что Украина будет просить у партнеров то, что необходимо для обороны государства, в частности и закрытие своего неба, чего у нас нет.

"Мы хорошо сбиваем "Шахеды", выполняем эту задачу, но нам очень сложно сбивать баллистические ракеты. Их могут сбивать системы Patriot. Если у нас есть системы Patriot, к ним нужны ракеты. Месяц назад президент Украины говорил о том, что у нас был период, когда было мало боеприпасов. В мире они есть, но нужно сделать так, чтобы Украина имела приоритет на их получение. Такие шаги - это один из инструментов привлечения того вооружения и финансирования, которое нам нужно и которое мы не можем реализовать самостоятельно в связи с отсутствием определенных технологий", - объяснил командир.

Поэтому, по словам бойца, когда речь идет об украинских специалистах, то нужно понимать, что Украина получит дополнительный ресурс, который поможет государству жить более безопасно.

"Не едут же батальоны или бригады на выполнение боевых задач в другие страны. Нет, здесь речь идет о быстрой передаче опыта. А что касается гражданского сектора, есть постановление КМУ, которое говорит о том, что люди не подлежат воинской обязанности, но могут присоединяться к формированиям, которые применяют средства ПВО - для закрытия неба и сбивания беспилотников. Было бы классно воспользоваться этой инициативой вместо того, чтобы говорить "как же так, у нас несколько специалистов поехало оказывать практическую помощь", - подытожил Федоренко.

Продажа украинского оружия - что известно

Ранее Reuters писал, что две страны ведут с Украиной переговоры о покупке дронов-перехватчиков. Эти перехватчики рассматриваются западными армиями как эффективный и экономически выгодный способ противодействия атакам относительно недорогих беспилотников.

Также журналисты сообщили, что именно США и Катар ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков.

Кроме того, Politico сообщило, что Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды". В частности, Киев обсуждает с Соединенными Штатами возможность обмена технологиями в сфере беспилотников.

"Мы действительно видим значительный интерес к украинским беспилотникам-перехватчикам со стороны очень широкого круга стран, включая Соединенные Штаты. Это понятно: Украина создала уникальные, проверенные в боях решения для обнаружения, отслеживания и противодействия такого типа угрозы в масштабах, в реальных условиях", - отметил представитель украинского оборонного предприятия на условиях анонимности.

