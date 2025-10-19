Сейчас ракета Hyunmoo-5 находится в процессе своей интеграции в состав вооруженных сил страны.

До конца 2026 года Южная Корея начнет оперативное развертывание баллистической ракеты Hyunmoo-5, которую еще называют "ракетой-монстром". Об этом рассказал министр обороны страны Ан Гю Бек, пишет Defence Blog.

По его словам, Hyunmoo-5 сейчас находится в процессе своей интеграции в состав вооруженных сил. Известно, что эта ракета несет боеголовку весом до восьми тонн и предназначена для поражения укрепленных подземных командных бункеров, используемых северокорейским руководством.

Ан сказал, что, по мнению военных экспертов, залп из 15-20 этих мощных ракет может нанести ущерб, который может даже превышать разрушения от тактического ядерного оружия.

"Hyunmoo-5 - это оружие, которое способно достичь сдерживания, сравнимого с ядерным оружием", - отметил министр.

Отмечается, что ракету создали в противовес растущему ракетному арсеналу Северной Кореи. Как известно, недавно КНДР продемонстрировала новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20",.

"Есть многочисленные признаки, свидетельствующие о том, что Северная Корея готовится к испытательному запуску "Хвасон-20" в течение года", - сказал министр обороны Южной Кореи, добавив, что полномасштабного производства этих ракет пока не наблюдается.

Ан подчеркнул, что правительство планирует продолжать расширять как дальность, так и полезную нагрузку своих ракетных систем в рамках более широкой стратегии улучшения оборонительной позиции и стратегического сдерживания.

Северокорейская ракета "Хвасон-20": что известно

Как писал ранее УНИАН, в сентябре стало известно, что КНДР близка к созданию межконтинентальной ракеты, которая будет угрожать США. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён рассказал, что Северной Корее еще предстоит освоить технологию возвращения этой ракеты в атмосферу. Для уменьшения рисков, связанных с вооружением КНДР, он пообещал привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику Южной Кореи.

Недавно на параде в КНДР показали новую межконтинентальную ракету "Хвасон-20", которую северокорейские СМИ описали как "самая мощная система стратегического ядерного оружия". Reuters писало, что эта ракета способна поразить любую точку материковой части США, но есть сомнения относительно совершенства ее системы наведения и способности боеголовки выдерживать возвращение в атмосферу.

