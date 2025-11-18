Сейчас Воздушные силы Украины в значительной степени зависят от старых самолетов советской эпохи.

План Украины по созданию мощных Воздушных сил на базе французских и шведских истребителей может столкнуться с серьезными трудностями. Об этом говорится в материале издания Politico.

Авторы напоминают, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали письмо о намерениях по приобретению до 100 истребителей Rafale в течение 10 лет. А несколько недель назад как Киев подписал соглашение о сотрудничестве со Швецией, которое предусматривает закупку от 100 до 150 истребителей Gripen E.

Сами по себе эти соглашения не являются контрактами, и впереди есть ряд препятствий: финансовые, логистические и промышленные.

Издание рассказывает, что сейчас Воздушные силы Украины в значительной степени зависят от старых самолетов советской эпохи. Речь о МиГ-29, Су-25 и Су-27. Однако эксплуатируются и западные образцы – американские F-16 и ограниченное количество французских истребителей Mirage 2000-5.

Какие проблемы несет смешанный парк истребителей

Западные страны не хотят развивать смешанный парк истребителей из-за проблем с подготовкой пилотов и механиков. Кроме того, запасные части не подходят на все самолеты, к тому же должно быть увеличено количество сегментов снабжения и курсов подготовки механиков, объясняет Эли Тененбаум, директор парижского центра исследований в области безопасности IFRI.

Тененбаум подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что партнерство с Rafale, заключенное в понедельник, "займет много времени и не может быть ответом на немедленные чрезвычайные ситуации на поле боя".

Истребители для Украины: средств недостаточно

План Украины неизбежно столкнется с серьезными финансовыми проблемами. Сейчас неясно, как Киев сможет оплатить эти самолеты без внешней помощи.

"У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных активов России", - заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Стоимость истребителей не является константой, поскольку она зависит от вооружения и подготовки. В целом Rafale без ракет может стоить в 70-100 млн евро, но цена может достигать 250 млн евро. В то же время стоимость истребителя Gripen составляет около 125 млн евро.

В Евросоюзе хотят использовать для помощи Украине замороженные активы РФ на 140 млрд евро. Но страны блока не пришли к согласию относительно использования средств. В Швеции же ищут способы разблокирования финансирования самолетов Gripen для Украины.

Состояние финансов Франции исключает возможность закупки Rafale для Украины за государственные средства. Передавать самолеты из собственных запасов или предоставлять Украине приоритет перед другими заказчиками Париж также не планирует. Однако компания-производитель Dassault Aviation рассматривает возможность увеличения производства до пяти истребителей в месяц.

Проблема не только в средствах: недостаточно и самолетов

Производственные мощности западных компаний, изготавливающих истребители, и их задержки с выполнением заказов тоже являются серьезным препятствием. Даже если бы деньги у Украины были, быстро самолеты все равно бы не получили, заявил украинский военный чиновник:

"Просто погуглите, сколько стран ждут в очереди на Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине пропустить очередь и получить их первой".

Но даже если самолеты поступят, никуда не исчезнет вопрос расходов на их содержание.

"Учитывая существующие экономические проблемы Украины, содержать такой огромный парк самолетов самостоятельно будет слишком дорого. Но если Украина присоединится к НАТО или создаст оборонный альянс в Европе, тогда мы сможем говорить о совместном оборонном бюджете, который поможет нам содержать парк самолетов", – пояснил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Военный чиновник добавил, что эксплуатация смешанного парка самолетов связана с определенными трудностями. Однако для Украины безопаснее диверсифицировать поставщиков, а не ждать, пока будет произведен только один тип самолетов.

"Почему украинские вооруженные силы выбрали несколько разных моделей? Просто потому, что довольно рискованно ставить все на одну карту", – резюмировал он.

Оружие для Украины: другие новости

Испания готовит новый пакет помощи для Украины. Как рассказал премьер-министр страны Педро Санчес, Испания выделит 615 млн евро. Страна также планирует ввести новый финансовый инструмент помощи Украине, привлекая туда 200 млн евро.

Bloomberg писало, что Украина также планирует подписать соглашение с испанскими производителями вооружения. Среди них и Sistemas SA, крупнейший оборонный подрядчик страны.

