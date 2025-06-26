Речь идет о таких странах, как Испания, Словения и другие.

США уже давно просят своих европейских союзников тратить больше средств на собственную оборону. Поэтому новость с саммита НАТО, который состоялся на этой неделе, о том, что союзники согласились выделять 5% своих расходов на оборону, является "удивительной". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В частности президент США Дональд Трамп назвал план НАТО "великим для Европы и для западной цивилизации".

"К 2035 году члены Альянса будут стремиться тратить 3,5% ВВП на жесткую военную силу. На остальные 1,5 процентных пунктов страны могут рассчитывать на периферийные, но все еще полезные инвестиции, такие как усиление киберзащиты", - подчеркнули в материале.

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В WSJ отмечают, что генсека НАТО Марка Рютте критикуют за восхваление Трампа, однако он был прав, когда это сделал.

"Могли бы вы когда-нибудь подумать, что это был бы результат этого саммита, если бы он не был переизбран президентом?", - спросил Рютте.

В то же время авторы материала издания добавляют:

"Справедливый вопрос. Президент Камала Харрис могла бы проявить больше вежливости и избежать бесполезных публичных споров. Но важно то, имеет ли альянс волю и средства, чтобы защитить себя".

В WSJ считают, что 5% точно будут тяжелым бременем для некоторых членов НАТО. В частности Испания, которая в 2024 году потратила 1,28% своей экономики на оборону, уже пытается уклониться от соглашения. Также в перечень "отстающих" стран вошли Словения (1,29%), Бельгия (1,3%) и Канада (1,37%), несмотря на то, что Оттава пообещала исправиться.

Саммит НАТО - последние новости

Ранее The Times писало, что саммит в Гааге показал трусость стран НАТО не только перед Путиным, но и Трампом. По словам обозревателя издания Эдварда Лукаса, для того, чтобы "успокоить" президента США, члены НАТО "сократили повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, раздавали пустые обещания и уклонялись от принятия неотложных решений".

"В то время, как саммит гудел и шумел, российские беспилотники и ракетные атаки убили десятки украинских гражданских лиц, но об этом едва попали в заголовки газет. Трусость выглядит дешево, когда за нее платят другие", - подчеркнул Лукас.

В то же время экс-посол США в НАТО Иво Даалдер отметил, что во время саммита Альянс выстоял, но за кулисами была тревога. По его словам, несмотря на формальные заверения в поддержке, союзники все больше сомневаются в преданности США основному принципу Альянса, а именно коллективной обороне.

Также среди участников саммита обеспокоенность вызвало нежелание Трампа назвать президента России Владимира Путина "противником" и его отказ поддержать идею, что безопасность всех членов Альянса - неделима.

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