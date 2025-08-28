Страны НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов в 2025 году.

Страны НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году, на фоне роста геополитической напряжённости и давления со стороны США.

Как пишет Bloomberg, в отчёте Альянса говорится, что в этом году все союзники намерены достичь прежнего целевого показателя расходов в 2% ВВП.

Как напоминает издание, на последнем саммите НАТО в июне страны-члены договорились о новой цели — расходовании 5% ВВП на свои армии к 2035 году, из них 3,5% на оборону и 1,5% на сопутствующие нужды, в частности, на инфраструктуру.

"Новые цели обещают трансформировать вооружённые силы Европы и архитектуру безопасности континента. Лидером по расходам является Германия, чей годовой оборонный бюджет, как ожидается, удвоится до 162 млрд евро в течение четырёх лет, при этом Украина ежегодно будет получать 9 млрд евро на поддержку своей борьбы с Россией", - пишет издание.

Кроме того, в этом году все союзники, за исключением Бельгии, также должны следовать директиве НАТО о выделении 20% своих оборонных расходов на вооружение.

НАТО и война в Украине

Ранее СМИ писали, что страны ЕС активно изучают возможность восстановления болот вдоль восточной границы, чтобы обезопасить себя от потенциального российского вторжения. Этот подход сочетает два ключевых приоритета - оборону и защиту климата.

Также сообщалось, что оборонные предприятия в Европе расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Сейчас они занимают более 7 млн кв. метров новых промышленных площадей. Речь идет о перевооружении исторических масштабов. И появление новых предприятий резко активизировалось после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

