В Беларуси возле предполагаемой базы 'Орешник' установили комплексы ПВО и РЭБ

Возле бывшего военного аэродрома под Киричевом в Беларуси, где Россия, вероятно, развернула баллистический ракетный комплекс "Орешник", начали появляться позиции для средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

В статье говорится, что журналисты и военные эксперты проанализировали спутниковые снимки сервиса Planet Labs, сделанные 17 февраля 2026 года. Указывается, что на площади в пяти километрах вокруг аэродрома журналисты обнаружили по меньшей мере шесть позиций с военной техникой.

Отмечается, что часть из них похожа на российские зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 или Панцирь, тогда как другие напоминают комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как Красуха или Москва-1.

Однако, как подчеркивает издание, из-за качества изображения точный тип техники определить невозможно.

"Эти системы предназначены для защиты важных объектов от авиационных атак, беспилотников и ракетных ударов, а также для подавления вражеских навигационных и управленческих средств", - говорится в материале.

Проанализировав снимки, журналисты предположили, что первые позиции противовоздушной обороны начали появляться в ноябре 2025 года, когда началось строительство военной базы на взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Добавляется, что к середине декабря прошлого года, после заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о размещении "Орешника", вокруг аэродрома уже было не менее шести таких позиций.

Издание поделилось, что по состоянию на 17 февраля 2026 года одна из позиций с техникой находилась возле села Зарубец, две – возле села Ганновка, одна – возле села Полошково, одна – возле села Красная Буда. Кроме того, на окраине села Новые Домамеричи зафиксирована позиция с несколькими машинами, некоторые из которых могут быть радиолокационными станциями.

По данным издания, вокруг некоторых из этих локаций были вырыты небольшие окопы, а на части из них насыпаны оборонительные земляные валы. По мнению экспертов, техника на этих позициях может быть частью многоуровневой системы противовоздушной обороны, которая создается для защиты стратегически важных объектов, таких как ракетные комплексы "Орешник".

Отмечается, что эта защита включает как системы большой дальности, вроде С-300, так и комплексы ближнего действия, такие как Панцирь или Тор.

Украинский авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в комментарии изданию рассказал, что данная система перекрывает все "слепые зоны" и гарантирует комплексную защиту.

"Если Россия размещает межконтинентальную баллистическую ракету или комплекс типа Орешника, она в любом случае будет строить систему противовоздушной обороны для прикрытия этого объекта, потому что он имеет для нее стратегическое значение", - сказал Храпчинский.

Ранее УНИАН сообщал, что мужчины из западных регионов Беларуси начали массово получать повестки на внеплановые военные сборы. Указывается, что это привело к ажиотажу в соцсетях. По словам белорусок, сбор на учения проводят в спешке и забирают даже многодетных отцов. Панику среди населения вызывает то, что забирают даже медсестер. Те женщины, у которых уже забрали мужчин, жалуются, что связи с ними нет. Есть предположение, что они будут на военных учениях по крайней мере месяц.

Также мы писали, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести комплексную проверку боеготовности Вооруженных сил страны, чтобы убедиться, что армия соответствует стандартам. По данным Forbes, во время этой военной проверки белорусские военные участвовали в учениях с использованием дронов и средств РЭБ. Издание сообщило, что украинские чиновники и ВСУ продолжают наблюдать за ситуацией. Не исключено, что украинские власти, вероятно, начнут принимать необходимые меры для защиты северной границы в ожидании атаки.

