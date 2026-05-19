Копеечный кухонный продукт поможет навсегда прогнать соседских кошек с садовых клумб

Решить проблему кошачего туалета на клумбе можно без дорогой химии и вреда для самих животных.

Наши клумбы и бордюры оживают благодаря раннелетнему цветению, поэтому нет ничего более досадного, чем соседский кот, который приходит и относится к ним как к лотку. К счастью, садоводы уповают на один доступный кухонный продукт стоимостью всего около 20 гривен, способный отпугнуть кошек естественным путем.

В интернете на одном из профильных форумов пользователь поинтересовался, как отвадить кошек от сада. Другой пользователь предложил белый уксус, так как кошкам не нравится резкий запах, пишет Country Living. "Это не причинит им вреда, а просто заставит держаться подальше. У меня есть бутылка с распылителем, и я опрыскиваю сад пару раз в неделю", - заявил он.

Другие люди согласились с этим, добавив, что в первые несколько дней нужно опрыскивать участок утром и вечером, а потом всего раз в день.

Видео дня

Почему кошки боятся уксуса

Кошки обладают обостренным обонянием, что делает резкий кислый запах уксуса отличным натуральным репеллентом. Просто смешайте белый уксус с водой, затем перелейте его в бутылку с распылителем и опрыскайте целевые участки.

Не нанося вреда кошкам, это средство помогает замаскировать запахи, которые могут привлечь их обратно, избавляя от привычки использовать вашу клумбу в качестве туалета.

И это касается не только кошек: уксус также может отпугнуть нежелательных лисиц от вашего сада. Используйте тот же метод, чтобы держать их на расстоянии.

Если в вашем шкафу нет белого уксуса, его можно купить по очень низкой цене во время следующей еженедельной закупки продуктов. Попрощайтесь с нежелательными гостями в вашем саду навсегда.

Ранее УНИАН сообщал, почему на плодовых деревьях появляется клей и как спасти сад.

Вас также могут заинтересовать новости: