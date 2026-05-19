Адвокат Януковича Виталий Сердюк и дело Одесского ТЦК: как AVER LEX оказалась в центре скандала вокруг экс-военкома Борисова

Имя Виталия Сердюка, адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича и старшего партнера адвокатского объединения AVER LEX, оказалось в центре громкого скандала, связанного с делом бывшего главы Одесского ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении во время войны. Об этом пишет издание "Обозреватель".

Именно Борисов стал одним из символов коррупционных скандалов в системе мобилизации. По данным следствия, его семья приобрела в Испании недвижимость почти на 4 миллиона евро. После этого история получила широкий общественный резонанс, а правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обогащения экс-войскового комиссара, отметили журналисты.

На этом фоне внимание журналистов привлекла роль адвокатского объединения AVER LEX. Как сообщали СМИ со ссылкой на материалы судебных дел, именно структура, которую возглавляет адвокат Януковича Виталий Сердюк, выступала залогодателем в деле Борисова и внесла часть залога за бывшего руководителя Одесского ТЦК, говорится в материале издания.

Формально это является законным процессуальным действием. Однако сам факт того, что юридическая компания, годами связанная с защитой Януковича, оказалась в деле одного из самых скандальных экс-военкомов страны, вызвал волну критики и новые вопросы к репутации AVER LEX, подчеркнул "Обозреватель".

Сам Сердюк неоднократно публично выступал в защиту Януковича, ездил к нему в Россию и продвигал тезис о "политическом преследовании" экс-президента. В 2017 году он даже отказался называть место встречи с Януковичем на территории РФ, заявив об "угрозе жизни подзащитного", подчеркнули авторы материала.

После начала полномасштабной войны токсичность сотрудничества с экс-президентом-беглецом стала настолько очевидной, что Ассоциация юристов Украины приостановила партнерство с AVER LEX, констатировал "Обозреватель". Впрочем, название объединения по-прежнему фигурирует в новых резонансных делах – теперь уже связанных с коррупционными скандалами в военной сфере.

