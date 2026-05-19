30-градусная жара накроет Киев: синоптики назвали точную дату (график)

Дожди в Киеве продолжатся, но температура заметно повысится. В отдельные дни в столице уже ожидается полноценная летняя жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В целом, по словам синоптиков, в течение 19-21 мая в столице ожидается приятная теплая погода летнего характера. Периодически кратковременные дожди и грозы будут случаться как в дневные, так и в ночные часы благодаря притоку теплого влажного воздуха с юга и юго-востока.

"Ночью прогнозируем довольно плавный ход температуры: по области минимальная +11°...+16°, в столице +13°...+15°, а днем максимальная температура будет в большей степени зависеть от активности погодного процесса, то есть количества дождевых облаков и самого дождя", – пояснили синоптики.

Так, в Киевской области днем ожидается +20°...+26°, в столице +23°...+25°, а 21 и 22 мая местами потеплеет до +27°...+30°.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе в Украине сохранится нестабильная погода с периодическими дождями, грозами и шквалами. В то же время температура воздуха местами будет повышаться до +28°...+30°. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в восточных и северо-восточных областях, а 21 мая тепло охватит и север страны. По словам синоптика, если до обеда будет безоблачно и без осадков, воздух быстро прогреется.

Во второй половине дня возможны кратковременные ливни, град и сильный ветер. На следующей неделе количество осадков может уменьшиться из-за влияния области повышенного давления.

