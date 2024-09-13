Отмечается. что "Гарпия" имеет взлетный вес менее 300 кг, а ее максимальная дальность составляет 1500 км.

Еще в прошлом году Россия начала производство нового ударного БПЛА большой дальности "Гарпия-А1" с китайским двигателем. Об этом со ссылкой на источники в европейской разведке и на соответствующие документы сообщает Reuters.

В агентстве пишут, что на предприятии "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") с июля 2023-го по июль 2024 года изготовили более 2,5 тысячи БПЛА "Гарпия".

Сообщается, что она очень похожа на дроны типа "Шахед", но имеет несколько отличительных особенностей. Одна из них - двигатель Limbach L-550 E. Его разработали немцы, однако сейчас производством двигателя занимается, в частности, китайская компания Xiamen Limbach.

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Новый БПЛА имеет взлетный вес менее 300 кг, а его максимальная дальность составляет 1500 км. По данным источников, "Гарпия" была развернута против военных и гражданских объектов на территории Украины. БПЛА наносил ущерб, в частности, критической инфраструктуре нашего государства.

По словам Сэмюэля Бендетта из аналитической организации Center for a New American Security, если информация о новом дроне подтвердится, это будет означать ослабление зависимости РФ от Ирана, который ранее передал Москве много дронов типа "Шахед".

"Если это произойдет, это может означать, что Россия теперь может больше полагаться на внутренние разработки, а также, очевидно, на Китай", - заявил специалист.

Новые российские БПЛА - что известно

РФ активно разрабатывает новые БПЛА различных типов, которые можно использовать на фронтах российско-украинской войны.

Напомним, недавно РФ заявила о создании дрона-"матки", который получил название "Буря-20". Он предназначен для запуска FPV-беспилотников.

А ранее стало известно, что россияне начали использовать тяжелые промышленные БПЛА типа "Баба Яга" для сброса боеприпасов. Один из таких аппаратов получил систему, которая может нести две 82-миллиметровые мины.

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