22 мая в Киеве будет самый теплый день недели, впереди - похолодание

Перед выходными, 22 мая, в Киеве ожидается очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в тсолице ожидается +18°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°, что сделает этот день одним из самых теплх на этой недел. Ожидается, что уже на выходных температура в Киеве снизится на несколько градусов.
В пятницу в столице ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 750-752 мм ртутного столба.
Погода 22 мая
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.
В Тернополе 22 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.
В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Житомире в пятницу ночью +12°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черкассах завтра ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°, дождь с грозой.
В Одессе 22 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.
В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями. дождь с грозой.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +13°...+25°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +31°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.