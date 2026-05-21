22 мая в Киеве будет самый теплый день недели, впереди - похолодание

На выходных температура в столице снизится.

Перед выходными, 22 мая, в Киеве ожидается очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в тсолице ожидается +18°, а днем воздух прогреется до +27°...+28°, что сделает этот день одним из самых теплх на этой недел. Ожидается, что уже на выходных температура в Киеве снизится на несколько градусов.

В пятницу в столице ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 750-752 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь.

В Тернополе 22 мая ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°, дождь с грозой.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Житомире в пятницу ночью +12°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черкассах завтра ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +14°...+29°, дождь с грозой.

В Одессе 22 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.

В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +28°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +29°, облачно с прояснениями. дождь с грозой.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +30°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +29°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +13°...+25°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +31°.

