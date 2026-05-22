ЕС нужно 'лицо': бывший генеральный секретарь НАТО сделал заявление о переговорах с РФ

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поддержал призывы к Европе назначить специального посланника по вопросам Украины, чтобы возобновить дипломатические переговоры с Россией о прекращении войны. Об этом пишет The Guardian.

"Естественным способом реализации нашей амбиции по созданию более европейского НАТО и европеизированной безопасности было бы также более решительно придерживаться дипломатического пути. Поэтому, хотя раньше я был несколько скептичен, возможно, я изменил свое мнение и теперь поддерживаю назначение кого-то на эту должность", - отметил он.

Расмуссен не сказал, кто был бы лучшим кандидатом, однако подчеркнул:

"Да, и это одна из слабых сторон Европейского Союза. У нас слишком много президентов. Нам нужно лицо, и прежде всего нам нужен новый образ мышления. Мы до сих пор думаем, что живем в мирное время, но это не так. А Трамп, Путин, Си Цзиньпин - они не воспринимают нас всерьез, пока не знают, кто на самом деле представляет Европу".

The Guardian отметило, что в качестве потенциальных кандидатов называется много имен, а именно бывший канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Европейского совета из Португалии Антониу Кошта и главный дипломат ЕС Кая Каллас из Эстонии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление относительно прямых переговоров между Евросоюзом и Россией. В то же время он отказался оценивать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, которого предлагают на роль переговорщика от Европы.

"Марио Драги - мой близкий личный друг, но я не собираюсь комментировать, кто должен взять на себя эту роль. Во-первых, ЕС должен определиться с ролью, которую хочет играть. И если ответ будет положительным, тогда должны быть дебаты о том, кто может выполнять эту роль", - отметил Рютте.

Также Financial Times сообщало, что ЕС обсудит кандидатов для переговоров с РФ на следующей неделе. По информации издания, Вашингтон и Киев поддержали идею возобновления диалога между Европой и РФ.

