Самый старый авианосец США неожиданно 'засветился' в Карибском море: что известно

Старейший атомный авианосец США проводит прощальный поход на фоне обострения ситуации вокруг Кубы и устанавливает рекорд продолжительности службы в ВМС США.

Авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) начал операции в Карибском бассейне. Это первый американский суперавианосец, действующий в регионе после переброски USS Gerald R. Ford (CVN-78) на Ближний Восток, пишет Forbes.

Южное командование США подтвердило, что ударная группа авианосца действует в зоне ответственности SOUTHCOM. В состав группы входят эсминец USS Gridley (DDG-101) и танкер обеспечения USNS Patuxent (T-AO-201).

Американские военные заявили, что присутствие "Германца" демонстрирует "непревзойденную дальность, летальность и стратегическое преимущество" США. В Пентагоне также подчеркнули, что корабль участвовал в миссиях от Тайваньского пролива до Персидского залива.

Появление авианосца в Карибском море совпало с новыми обвинениями Министерства юстиции США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Его и ряд кубинских чиновников обвиняют в причастности к уничтожению двух гражданских американских самолетов организации "Братья спасения" в 1996 году.

Президент Дональд Трамп после объявления обвинительного акта назвал Кубу "страной, которая терпит неудачу" и намекнул на возможное усиление американского давления.

На этом фоне появление ударной группы авианосца в Карибском регионе вызвало новую волну дискуссий о так называемой "дипломатии авианосцев" США.

"Нимиц" совершает прощальное плавание

Несмотря на активную службу, USS Nimitz (CVN-68) фактически завершает свою карьеру. Вывод корабля из эксплуатации запланирован на март 2027 года – почти через 52 года после ввода в состав ВМС США в мае 1975 года.

В настоящее время авианосец меняет порт приписки с Бремертона в штате Вашингтон на Норфолк в Вирджинии. Из-за слишком больших размеров корабль не может пройти через Панамский канал, поэтому совершил переход вокруг Южной Америки через Магелланов пролив.

Во время плавания "Нимиц" принимает участие в учениях "Южные моря 2026" и проводит совместные маневры со странами-партнерами США в Латинской Америке.

Авианосец-рекордсмен

В мае 2026 года "Нимиц" официально стал авианосцем ВМС США с самым длительным сроком службы. Он превзошел легендарный USS Enterprise (CVN-65), который находился в строю более 51 года.

По данным американских военных, "Нимиц" уже прослужил 51 год и шесть дней в активном статусе.

Несмотря на предстоящее списание, авианосец остается полностью боеспособным. На его борту базируется авиагруппа CVW-17 с истребителями F/A-18 Super Hornet, самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и вертолетами MH-60 Seahawk.

Что будет после списания

После официального вывода из эксплуатации корабль переведут на верфь Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс для деактивации двух ядерных реакторов A4W.

Процесс извлечения ядерного топлива может длиться около 30 месяцев. После этого авианосец пройдет полную утилизацию и демонтаж опасных материалов.

В то же время в ВМС США уже признают, что рекорд "Нимица" может быть недолгим. Его преемник – USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) – может оставаться на службе до начала 2030-х годов из-за задержек со строительством новых кораблей.

Последние новости о USS Nimitz

В конце апреля сообщалось, что старейший атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) в последний раз покинул Тихий океан, пройдя через Магелланов пролив.

USS Nimitz провел большую часть своей пятидесятилетней карьеры на военно-морской базе Китсап, он получил прозвище "Авианосец Тихоокеанского Северо-Запада". Несмотря на то, что путешествие с военно-морской базы Китсап на военно-морскую базу Норфолк может стать последним для USS Nimitz, оно по-прежнему остается привычным, поскольку авианосец участвует в совместных учениях с морскими партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне.

