Как раз готовили 'Орешник': эксперт раскрыл важные детали удара по 'Капустному Яру'

Мусиенко отметил, что россияне должны были запустить эту ракету по Украине с полигона "Капустин Яр".

Удар по российскому полигону в Астраханской области "Капустин Яр" является чрезвычайно важным, поскольку была разведывательная информация о подготовке запуска оттуда ракеты "Орешник" по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

"В одном из комбинированных ракетно-дроновых ударов россияне намеревались применить в том числе "Орешник". Учитывая эту информацию, Силами обороны была проведена операция, чтобы сделать невозможным удар этой ракетой", - подчеркнул он.

Видео дня

Мусиенко добавил, что удар по "Капустному Яру" был важен для того, чтобы унизить имидж РФ и показать, что эта страна не может прикрыть полигон, с которого запускает баллистические ракеты средней дальности. По его словам, речь также идет об уменьшении возможностей россиян, ведь они не могут технологически запускать эту ракету по Украине из других мест.

Мусиенко отметил, что теперь Украина показала, что может достать российский полигон, с которого запускаются "Орешниковые".

Эксперт отметил, что удар по российскому полигону был комбинированным, в том числе использовались дальнобойные дроны и ракеты "Фламинго".

"Мы видим, что это работает. Зафиксированы попадания, есть разрушения. На таких полигонах, как правило, не так много военной инфраструктуры в силу технической специфики. Самое главное в этой ситуации показать, что "Капустин Яр" в поле досягаемости уже не впервые, что мы готовы сдерживать врага, в том числе от запуска таких ракет. Это еще и демонстрация нашим партнерам, как можно отрабатывать и не нужно бояться, когда Кремль угрожает применять различные типы ракет", - подчеркнул Мусиенко.

Он напомнил, что РФ применяла "Орешник" для удара по Львовской области, в том числе для запугивания Запада. "Именно поэтому произошла ракетно-дроновая атака в день приезда генерального секретаря НАТО в Украину, чтобы продемонстрировать, что Путин якобы не боится ни НАТО, ни ЕС", - сказал эксперт.

При этом он добавил, что Украина ударом по полигону в очередной раз развенчивает российские мифы и показывает, что не нужно бояться, а нужно сдерживать агрессора и наказывать за преступления.

Удар по "Капустиному Яру"

Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны выполнили серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области.

Генштаб ВСУ отметил, что для ударов были использованы средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

Вас также могут заинтересовать новости: