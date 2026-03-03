'Фламинго' могут изменить ход войны: Atlantic Council об основном вызове для Украины

Украина разработала хорошие дроны, но именно благодаря дальнобойным ракетам можно истощать тыл оккупантов РФ.

Более активное использование для ударов по РФ украинских ракет "Фламинго" может истощить логистику и экономику российского тыла. Но для Украины важно наладить именно массовое производство этих ракет, созданных на базе британской FP-5. Анализ тактики использования дронов и ракет по территории РФ приводит издание Atlantic Council.

Автор материала акцентирует внимание на последнем ударе ВСУ по Воткинскому военному заводу в Удмуртии, что в 1400 км от линии фронта. Именно там разрабатывают "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М", которыми оккупанты цинично бьют по мирным украинским городам.

Как "Фламинго" изменит "ход игры"

В тексте аналитической статьи отмечается, что с заявленной максимальной дальностью полета около трех тысяч километров и полезной нагрузкой более тысячи килограммов, "Фламинго" намного мощнее дронов, которые обычно используются Украиной для ударов внутри России.

Дроны уже разрушили миф о ПВО оккупантов, которой, якобы, "аналогов нет". Дальнобойные ракеты смогут просто уничтожить материальную военную базу РФ.

Почему вес боеприпаса имеет значение

Украинские инженеры наладили массовое производство дронов, которые успешно уничтожают армию РФ и долетают до важных объектов в тылу. Однако именно масса боезаряда играет ключевое значение: повреждения от дронов не так критичны, как от ракет.

Поэтому, по мнению Atlantic Council, Украине крайне необходимо наладить именно массовый выпуск ракет "Фламинго". Это позволит истощить российские системы ПВО и наносить масштабные разрушения на критически важных военных объектах, складах и инфраструктуре армии РФ.

Массовый выпуск особенно важен, ведь, например, чтобы поразить Воткинский завод, потребовалось сразу запустить несколько ракет. Массовость позволяет истощать ПВО и максимизировать шанс на поражение цели.

Фронт почти не движется более трех лет, и Москва не имеет сил на глубокие прорывы. Автор статьи отмечает, что стратегия украинского командования изменилась: держать оборону дома и максимально бить вглубь врага, и именно поэтому нужен массированный выпуск "Фламинго".

Такой подход сможет подорвать способность Москвы получать доходы и финансировать вторжение. Добавление ракет к комплексу резко увеличивает вызовы, стоящие перед Кремлем.

Что известно об ударе "Фламинго" по РФ

Украина запустила "Фламинго" по Воткинскому военному заводу 22 февраля 2026 года. Подтверждено разрушение производственного цеха № 22, заявили в Генштабе ВСУ.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, эта атака "поставит на паузу" производство дальнобойных ракет РФ где-то на полгода. Кроме того, такой атакой "Фламинго" доказала, что полностью готова к массовому боевому использованию.

