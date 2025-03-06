Барт де Вевер заявил об этом, как о том, что "может произойти".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает того, что уже в этом году в Украину поедут первые F-16, обещанные еще в конце 2023 года. Однако только "на запчасти".

Что касается боеспособных истребителей, то, по его словам, они могут быть поставлены уже в следующем, 2026 году, передает VRT.

Что известно об обещании Бельгии передать F-16 Украине

Известно, что еще в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будет передано 30 единиц американских истребителей F-16. Страна пошла на этот шаг, так как приобрела новое поколение истребителей — F-35. Первые самолеты в планах должны были быть переданы до конца прошлого года.

Видео дня

Другие новости об истребителях F-16

Ранее УНИАН сообщал, что украинские пилоты F-16 становятся смелее, поєтому Су-34 РФ растет угроза. С помощью усовершенствованной тактики Украина стремится нейтрализовать возможности тяжелых бомбардировок Су-34, снижая их боевую эффективность и подрывая российскую авиацию.

Кроме того, украинские пилоты F-16 обратились к американцам и выразили американцам благодарность за предоставленную Соединенными Штатами Америки военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: