Компаня Fire Point собирается создать революционную систему противовоздушной обороны,

Компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты "Фламинго", ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году, сообщил Reuters один из руководителей компании.

Fire Point хочет создать недорогую альтернативу системе Patriot, которую становится все труднее приобрести.

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания нацелена снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до уровня ниже 1 миллиона долларов.

"Если нам удастся снизить стоимость до менее чем 1 миллиона долларов, это станет... переломным моментом в решениях в области противовоздушной обороны …Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету к концу 2027 года", - сказал он.

Штилерман также сообщил, что Fire Point ожидает одобрения правительства на инвестиции со стороны ближневосточного конгломерата, который оценил компанию в 2,5 миллиарда долларов. Это откроет путь к новым бизнес-возможностям, включая запуск спутников на низкую орбиту.

По его словам, компания находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет.

По словам эксперта, более компактная ракета FP-7 с дальностью действия около 300 км будет впервые применена в военных целях "в ближайшем будущем", и она будет аналогична баллистической системе малой дальности ATACMS компании Lockheed Martin. Более крупная ракета FP-9, способная нести боеголовку массой 800 кг на расстояние до 850 км, вот-вот будет испытана.

Заявления Штилермана

Ранее Штилерман заявлял, что у нас будут FPV-дроны размером с ракетой "Фламинго". Он также сообщил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его словам, такие ракеты имеют много преимуществ по сравнению с российскими "Искандерами".

