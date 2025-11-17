12 ноября компания создала консультативный совет, в который, кроме Помпео, войдут еще три человека.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, производителя ракет "Фламинго".

Как пишет Associated Press, 12 ноября компания создала консультативный совет и назначила Помпео его членом. При этом в совет директоров войдут ещё три человека.

Главный технический директор компании Ирина Терех сообщила, что Fire Point также поручила крупной международной компании провести независимый аудит ценообразования и производства.

Критики, однако, указывают на непрозрачное происхождение компании и монополию на её контракты с Министерством обороны, а также указывают на предполагаемые связи с соратником президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, замешанным в крупном коррупционном скандале, пишет AP.

Издание также сообщает, что Fire Point стремится расширить свою деятельность по производству крылатых ракет, планируя более чем удвоить свои текущие мощности, и строит завод в Дании по производству ракетного топлива.

В этом году выручка компании составила около 1 миллиарда долларов.

Производство ракет "Фламинго"

По словам руководителей компании, Fire Point как минимум четыре раза успешно испытывала Flamingo на поле боя. В конце августа ракета была использована для удара по базе ФСБ в Армянске в оккупированном Крыму. На прошедшей неделе ракета была использована для удара по целям в российском городе Орёл. Компания не раскрыла информацию о текущих производственных мощностях, сославшись на соображения безопасности, но заявила, что производство идёт по плану.

Испытания и доводка — это постоянный процесс, сказал руководитель конструкторского отдела компании Максим.

"Пока мы проводим учебные пуски, поскольку наши ракеты были произведены всего полгода назад. Сейчас мы проводим тренировки, но по объектам на территории России и Крыма", — сказал он. По его словам, рабочие провели имитацию запуска ракеты, на этот раз окрашенной в чёрный цвет, которая будет использоваться в будущей миссии.

Ракета Фламинго - последние новости

28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская ракета "Фламинго" имела успешное боевое применение. Издание Le Figaro писало, что ракета была использована 9 раз в реальных операциях.

В то же время эксперт Павел Нарожный отмечает, что заявленное расстояние ракеты "Фламинго" в 3000 км - вполне реалистично, но у нее есть другие проблемы, связанные с технологичностью. По его словам, чтобы ракета была менее заметна на на радарах, она должна лететь на высоте до 50 м, но навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.

