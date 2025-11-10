К тому же проблемы могут возникнуть с системой навигации, считает Павел Нарожный.

Заявленное расстояние ракеты "Фламинго" в 3000 км - вполне реалистично, но у нее есть другие проблемы, связанные с технологичностью.

Об этом в эфире Радио NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт.

"Заявленная система навигации инерционная и с корректировкой по GPS. То есть абсолютно идентична той, что стоит в дронах дипстрайк. В ней используются очень простые технологии, например Ardupilot. Это такой прибор, который используется в дронах для управления всеми рулями и внутренней механикой. В ней нет продвинутых систем навигации, которые есть, например, в Томагавках. Эта ракета летит просто по запрограммированной траектории - это огромный минус, потому что ракета большая и на радаре врага будет заметна однозначно", - сказал Нарожный.

По словам эксперта, чтобы ракета была менее заметна на на радарах, она должна лететь на высоте до 50 м, но навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.

"Она должна лететь и снимать видео, принимать на ходу решение - поднять, опуститься. Она этого, очевидно, не делает. Как это будут преодолевать, трудно сказать. Возможно, у нас есть какие-то очень точные карты местности, тогда мы можем запрограммировать эту траекторию так, чтобы не было деревьев, линии электропередач, домов", - добавил Нарожный.

В то же время он отметил, что несмотря на простоту, критических проблем в этой ракете нет:

"Да, она очень простая, сделана из материалов, которые используются для производства дронов, а не ракет. Но каких-либо проблем с тем, чтобы она смогла долететь до цели и ее поразить, я не вижу. Конечно, вопрос будет стоять в количестве этих ракет, которые будут запускаться по цели".

Ракета "Фламинго": важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что производство украинской ракеты Фламинго идет "неплохо". Он также отметил, что массовое производство этих ракет ожидается уже к концу 2025 года.

Между тем Independent отмечает, что дальность полета и боевая часть Фламинго примерно вдвое больше характеристик американских ракет Томагавк. В то же время стоимость этих ракет примерно одинакова. Однако главное преимущество для Украины - это то, что она полностью находится в подчинении Сил обороны Украины.

