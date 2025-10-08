Не исключено, что конструктивные решения РФ "позаимствовала" у Украины.

В России испытали аналог украинского дрона-перехватчика Sting, информирует Militarnyi. Как отметило издание, российский научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" представил дрон-перехватчик.

Разработчик не раскрыл технических характеристик устройства, однако сообщил, что дрон планируется использовать в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры.

Отмечается, что дрон выполнен по типичной схеме для перехватчиков: четыре двигателя и вертикальный взлет. На опубликованном разработчиком видео показаны только его полеты: горизонтальный и зависание в воздухе.

Однако, как отмечает Militarnyi, концептуально дрон похож на украинский перехватчик Sting.

"Существует большая вероятность, что россияне, создавая аналогичные перехватчики, могли заимствовать отдельные конструктивные решения из украинских образцов, которые уже неоднократно продемонстрировали эффективность в перехвате различных типов БПЛА", - говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх от его центра, где размещена боевая часть и камера. Управление устройством происходит с земли с помощью VR-очков, дающих оператору точное визуальное наблюдение во время полета. В разработке предусмотрена система наведения на цель с использованием искусственного интеллекта, которая помогает оператору поражать вражеские цели.

Как отмечается, недавно этот украинский дрон продемонстрировал свои возможности в Дании. Украинские операторы успешно уничтожили несколько беспилотников в воздухе во время демонстрационной операции; во время маневра Sting поразил датский беспилотник Banshee, который имитировал воздушную угрозу.

Украинские дроны-перехватчики

Как сообщал УНИАН, 4 июля после очередной массированной атаки РФ по Украине президент Владимир Зеленский заявил, что в небе начали работать наши дроны-перехватчики.

У Украины уже есть разные модели дронов-перехватчиков на данный момент, они имеют разную эффективность. В сентябре CEO компании Amazing Drones Максим Клименко рассказал, что в Украине разрабатывают полностью автоматизированные дроны-перехватчики.

В конце сентября издание Financial Times писало, что для противодействия вражеским дронам в Украине применяют в частности дроны-перехватчики Sting.

В публикации обращали внимание на то, что разработки беспилотников для противовоздушной обороны ведутся всего год, но уже несколько украинских и европейских компаний провели боевые испытания новых перехватчиков, способных сбивать ударные российские беспилотники Shahed и Gerbera.

Издание, ссылаясь на производителя дронов Sting, писало, что впервые компания успешно перехватила ударный дрон менее пяти месяцев назад. Отмечалось, что с тех пор было сбито 600 дронов.

FT отметило, что интерес Европы к этой технологии резко возрос после появления российских дронов в небе европейских стран, и теперь украинские дроны-перехватчики рассматриваются как часть будущей "стены дронов" вдоль восточного фланга НАТО.

