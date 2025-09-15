Украинская компания работает над автоматизированным зенитно-дроновым комплексом, который сможет самостоятельно находить и перехватывать воздушные цели.

В Украине разрабатывают полностью автоматизированные дроны-перехватчики. Об этом в интервью УНИАН рассказал CEO компании Amazing Drones Максим Клименко.

По его словам, в Amazing Drones основной фокус идет на квадрокоптеры. В 2023-м компания начинала с производства FPV-бомберов, но сейчас активно развивает направление зенитных дронов-перехватчиков.

"Работаем главным образом как R&D-компания - это "исследования и разработка". Двигаемся к созданию недорогого полностью автоматизированного зенитно-дронового комплекса. На этом сейчас наш фокус. Мы номинанты нескольких грантов от Brave1. Компания пока маленькая - около десятка человек", - отметил Клименко.

Глава компании отметил, что войны будущего - это войны дронов. Поэтому разработчики работают над автономными дронами-перехватчиками. Клименко поделился:

"Поставили себе цель разработать полностью автоматизированный зенитно-дроновой комплекс, где будет уменьшена нагрузка на пилота. Потому что сейчас очень не хватает пилотов для дронов ПВО. Сбивание воздушных целей - тяжелая задача, которая требует обученности и опыта от пилотов. Мы уже разработали сам борт, и благодаря нашему "софту" и интеграции с радарами он способен сам взлетать, набирать высоту, находить цель и долетать до нее на скорости 280 километров в час, а на некоторых участках разгоняется уже до 300 километров. И это не предел - можно и быстрее".

Также специалисты разработали систему целеуказания и помощи пилоту, которая указывает, где именно в небе находится вражеский борт. Сейчас сфокусированы на разработке программного обеспечения и наземных станций для нашего комплекса. Но чтобы закончить проект в короткие сроки, нам нужно дополнительное финансирование, добавил Клименко.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании собираются наладить крупномасштабное производство передовых дронов-перехватчиков, которые смогут помочь Украине защититься от российских воздушных атак.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что эти беспилотники разработаны Украиной при поддержке британских ученых. В издании подчеркнули, что эти дроны эффективны в уничтожении российских "Шахедов" и других ударных БПЛА.

