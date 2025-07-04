По словам президента, Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный обстрел россиян и заявил, что уже начали работать дроны-перехватчики для защиты наших городов.

"Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 - российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в том числе баллистические. Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с Путиным", - заявил он в Telegram.

По словам президента, Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор.

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"Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь. Именно столица была главной мишенью этого российского удара. Нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов было подавлено средствами РЭБ. Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбитий", - подчеркнул Зеленский. И также он подчеркнул, что государство сейчас делает все возможное для того, что развивать это направление.

Но глава государства еще и подчеркнул, что важным является и сохранение поддержки со стороны партнеров. Системы ПВО Patriot и ракеты к ним необходимы в защите от баллистики. Зеленский добавил, что в целом от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

"По состоянию на это время известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Много мест падения обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания. И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали ответные санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", - отметил президент.

Атака России по Украине в ночь на 4 июля - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Речь идет, в частности о 539 ударных беспилотниках типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия (более 330 из них - "Шахеды").

Врагом были использованы одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области России, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской области России и четыре крылатые ракеты Искандер-К из Курской и Воронежской областей России.

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