Каждая подобная миссия требует креатива, отметили в ССО.

Силы обороны Украины впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 используя "deep strike" дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВС Украины в Telegram, показав соответствующее видео.

"Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов. Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - отметили в пресс-службе ССО.

Из надписи на видео понятно, что сбитие произошло на территории России - в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области. Вертолет был сбит, используя украинский дальнобойный ударный дрон FP-1.

Отметим, что это не первый случай сбития российских вертолетов из-за помощи БПЛА. Например, в сентябре 2025 года Силы обороны Украины уничтожили российский Ми-8, используя FPV-дрон.

Тогда пресс-офицер 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мишак выражал надежду, что подобные решения будут масштабироваться, а подобные поражения "станут обыденностью" и заставят россиян "перестать летать вообще".

