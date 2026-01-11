США применили неизвестное акустическое оружие во время похищения Мадуро, - New York Post

Благодаря этому американским спецназовцам удалось быстро нейтрализовать большое количество венесуэльских солдат.

Во время операции по похищению Николаса Мадуро спецназ США применил какое-то акустическое оружие, чтобы обезвредить охранников венесуэльского диктатора. Об этом пишет New York Post.

Издание ссылается на фрагмент стенограммы то ли интервью, то ли допроса неизвестного венесуэльского военного, которую опубликовал в соцсети X американский правый активист Майк Неттер. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала репост этой публикации на своей странице.

Военный, в частности, рассказал, что американцы уничтожили сотни его побратимов, не потеряв ни одного своего бойца, использовав технологии и оружие, о которых он даже не слышал.

"Мы были на страже, но внезапно все наши радарные системы выключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели, это дроны, множество дронов, летавших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", – рассказал он.

Вскоре после этого появились вертолеты со спецназом. По словам венесуэльского военного, американцев было всего около 20, но они устроили "не битву, а резню", когда на их пути были сотни венесуэльских военных.

"Они были технологически очень продвинуты. Они не были похожи ни на что, с чем мы боролись раньше. Они стреляли с такой точностью и скоростью; казалось, что каждый солдат делает 300 выстрелов в минуту", – вспоминает военный.

А потом американцы, по его словам, применили какое-то загадочное оружие, которое нейтрализовало сразу всех венесуэльских военных.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторые блевали кровью. Мы падали на землю, не в состоянии двигаться. Мы даже не могли встать после того звукового оружия – или что это было", – рассказал венесуэльский военный.

Хотя пресс-секретарь Белого дома и репостнула приведенный рассказ, официально правдивость истории в Вашингтоне пока не подтвердили.

Неназванный собеседник New York Post, в прошлом связанный с американской разведкой, сообщил, что у Пентагона уже давно есть оружие, нейтрализующее цели с помощью сфокусированной энергии, такой как микроволны или лазерные лучи, но это, вероятно, был первый случай его использования в боевых действиях.

Источник подтвердил, что это оружие способно вызвать по крайней мере некоторые из тех симптомов, которые описал венесуэльский военный.

Похищение Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, в декабре Ватикан пытался спасти Николаса Мадуро. Главный помощник Папы пытался договориться с США, чтобы те выпустили венесуэльского диктатора в Россию. Вроде бы Кремль был готов на такой вариант в обмен на уступки Запада по Украине. Однако сам Мадуро не хотел бежать, потому что не верил, что США действительно нападут.

Сейчас Мадуро и его жена находятся в тюрьме строгого режима в Нью-Йорке. Их содержат в разных секциях на одном из верхних этажей вместе с другими высокопоставленными заключенными.

