'Слон в посудной лавке': МИД Чехии раскритиковало заявление Павела о самолетах Украине

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что президент Петр Павел не консультировался с правительством по поводу передачи самолетов Украине.

Во время визита в Украину в Киеве 16 января президент Чехии Петр Павел заявил, что "в ближайшее время" его страна поставит Украине боевые самолеты, которые эффективны в борьбе с беспилотниками. Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка раскритиковал Павела за это заявление в эфире программы Otázky Václava Moravce, сообщает CT24.

Мацинка назвал действия главы государства "поведением слона в посудной лавке". Он добавил, что президент Чехии не консультировался с правительством, когда во время визита в Киев делал заявление о передаче самолетов Украине.

Глава МИД Чехии отметил, что Павел не имеет полномочий давать подобные обещания без согласования с правительством. По мнению Мацинки, заявление президента Чехии "могло создать проблемы в коалиции и снизить шансы на реальное предоставление самолетов".

Добавляется, что вопрос о поставках самолетов Украине должны обсудить на коалиционном совете.

Президент Чехии не согласен с критикой в свой адрес. Павел пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил не безвозмездную передачу, а выкуп самолетов. По его мнению, это "могло бы ускорить процесс и стать выгодным для чешского производителя". Павел подчеркнул, что окончательное решение должно принять правительство страны.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура заявил, что слова президента были отредактированы украинскими медиа, а чешские СМИ не уточнили детали и подхватили информацию.

Украина и Чехия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура в своей новогодней речи заявил, что против предоставления Украине оружия и пожаловался на "воров хунты Зеленского". Окамура высказал мнение, что Чехия не может использовать деньги, принадлежащие пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, чтобы покупать оружие для Украины и продолжать "абсолютно бессмысленную войну". Он считает, что Запад наживается на поставках оружия Украине.

Также мы писали, что лидер чешской инициативы Dárek pro Putina (Подарок для Путина) Мартин Ондрачек рассказал, что после заявления Окамуры чехи увеличили количество донатов на оружие для Украины. В частности, за 1 января 2026 года они получили почти 26,5 тыс. евро, а за 2 января - 32,35 тыс. евро. Ондрачек отметил, что это большие суммы, поскольку больше пожертвований граждане делают на рождественские праздники.

