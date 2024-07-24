Известно, что в инициативе примет участие пять компаний.

Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием "Инициатива-2025". По словам министра обороны страны Яны Черноховой, к проекту присоединятся пять оборонных компаний.

"Это естественное продолжение уже действующего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", - подчеркнула она в интервью Deník N.

Сейчас агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чехии собирает информацию от оружейных компаний о возможности поставок в Украину в следующем году. Отмечается, что Чехия снова станет посредником между донорами, то есть странами Европы и пятью компаниями, которые уже поставляли снаряды в рамках первой инициативы по боеприпасам. Известно, что эти компании продолжат поставлять вооружение в следующем году.

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По информации Deník N, в проекте примет участие пять компаний:

Czechoslovak Group,

STV Group,

Omnipol из Ompo Holding,

Colt CZ Group SE,

оружейная компания DSS.

Чехия и Украина - последние новости

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина до конца года получит 500 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. По его словам, поставки боеприпасов для украинских военных будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов. Он подчеркнул, что такая инициатива значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.

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