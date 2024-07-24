Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием "Инициатива-2025". По словам министра обороны страны Яны Черноховой, к проекту присоединятся пять оборонных компаний.
"Это естественное продолжение уже действующего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", - подчеркнула она в интервью Deník N.
Сейчас агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чехии собирает информацию от оружейных компаний о возможности поставок в Украину в следующем году. Отмечается, что Чехия снова станет посредником между донорами, то есть странами Европы и пятью компаниями, которые уже поставляли снаряды в рамках первой инициативы по боеприпасам. Известно, что эти компании продолжат поставлять вооружение в следующем году.
По информации Deník N, в проекте примет участие пять компаний:
- Czechoslovak Group,
- STV Group,
- Omnipol из Ompo Holding,
- Colt CZ Group SE,
- оружейная компания DSS.
Чехия и Украина - последние новости
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина до конца года получит 500 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. По его словам, поставки боеприпасов для украинских военных будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов. Он подчеркнул, что такая инициатива значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.