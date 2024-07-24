Однако Петр Фиала отметил, что на этом помощь не заканчивается.

До конца 2024 года Украина получит около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью "Укринформ".

Он отметил, что поставки боеприпасов для украинских военных будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

"До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155-мм", - заверил Фиала. Видео дня

По его словам, вместе с этим Чехия уже предоставляет Украине каждый год "сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов".

"Но важно отметить, что на этом помощь не заканчивается. Сейчас непосредственное участие в чешской инициативе по боеприпасам принимают 15 стран, и мы верим и делаем максимум, чтобы другие государства присоединились, а нынешние страны продолжили свою поддержку в следующем году", - подчеркнул он.

Также премьер-министр Чехии отметил, что ему известно о том, что Россия действует на территории Европы, которая "уже давно сталкивается с гибридными угрозами".

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех граждан в долгосрочной перспективе. На противодействии гибридным угрозам сосредоточены силы безопасности государства и спецслужбы. Именно благодаря этому мы обнаружили, например, пророссийскую сеть, стоящую за сервером "Голос Европы". В июне мы имели дело с неудачным поджогом автобусов пражской транспортной компании в Чехии. Здесь также есть четкие признаки того, что эта атака была организована и профинансирована из России. Это часть гибридной войны, которую Россия ведет против нас, от которой мы должны защищаться и которую мы должны остановить", - рассказал Фиала.

Чешская инициатива - последние новости

Как писал УНИАН, в конце июня ВСУ получили от Чехии 50 тысяч боеприпасов. Однако чешские власти не разглашают, в каких именно странах покупает боеприпасы для украинской армии.

"Чехия поставила себе цель получать боеприпасы в странах, которые даже могут быть странами так называемого множественного азимута. Они не хотят четко позиционировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины в этих странах", - отметила чешский министр обороны Яна Чернохова.

В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 22 июля анонсировал отправку еще 100 тысяч снарядов для ВСУ. По его словам, поставки ожидаются в течение двух месяцев.

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