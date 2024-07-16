Некоторые из доставленных боеприпасов прямо сейчас уничтожают российских оккупантов на передовой.

Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов в рамках инициативы Праги по поставкам боеприпасов нашим военным. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

Он отметил, что во время его визита в Чехию важным пунктом была и реализация чешской инициативы по поставкам боеприпасов украинским военным. По его словам, инициатива уже действует и значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.

"Эта инициатива уже действует – первые 50 тысяч снарядов уже поступили в Украину. Часть из этих боеприпасов прямо сейчас на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на территории Чехии или в безопасных местах в Украине", – рассказал Шмыгаль. Видео дня

Чешская инициатива по поставке снарядов

Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна в этом и следующем месяце отправит Украине 50 тысяч боеприпасов. По его словам, кроме этого с сентября и до конца года Украина будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Напомним, когда в Украине возник серьезный дефицит боеприпасов, Чехия создала коалицию из стран, которые могут помочь финансово. Всего к инициативе присоединились около 20 стран.

4 апреля Фиала заявил, что Прага выделит десятки миллионов евро на собственную инициативу по приобретению сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. В то же время, государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что до конца 2024 года Украина может получить до миллиона снарядов благодаря чешской инициативе.

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