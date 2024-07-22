Сейчас ищут средства, чтобы продолжить инициативу и в 2025 году.

В рамках чешской инициативы Украина получит еще 100 тысяч артиллерийских снарядов от западных союзников. Поставки ожидаются в течение ближайших двух месяцев.

"В течение июля и августа мы отправим еще 100 000 боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, которого цитирует Ceske Noviny.

По словам главы чешского МИД, сейчас к инициативе присоединились 18 стран. Из них 15 - уже выполнили свои обязательства и сделали вклад, а это означает, что денег достаточно, чтобы до конца 2024 года доставить Вооруженным силам Украины 500 000 боеприпасов.

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Чешская инициатива по поставке снарядов

Как известно, Чехия в течение нескольких месяцев тайно искала по всему миру боеприпасы для Украины и смогла найти около миллиона. После этого страны ЕС начали "скидываться" на эти снаряды.

Уже в апреле был заключен контракт на первые 180 тысяч снарядов.

Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Чехии Петр Павел анонсировал отправку Украине 50 тысяч боеприпасов. Кроме этого с сентября и до конца года Украина будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Чешские оппозиционные политики обвинили правительство в том, что снаряды для Украины закупают по слишком большой цене и что в целом вся эта программа является непрозрачной и слишком закрытой. Однако по словам президента, снаряды, которые Чехия закупает для Украины по всему миру, обходятся недешево и имеют определенную "наценку", но без этого их невозможно было бы приобрести.

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