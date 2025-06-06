Кроме стоимости выстрела из такого типа вооружения, нужно учитывать эксплуатационные расходы.

Боевой лазер нельзя считать дешевым видом вооружения. К примеру, британский DragonFire от MBDA стоит около 160 миллионов долларов. Но здесь важно учитывать то, что стоимость первых версий всегда будет дороже последующих разработок, пишет Defense Express.

Хотя эксперты считают, что стоимость выстрела действительно является очень низкой (ведь она равняется стоимости самой электроэнергии), также подчеркивается, что нельзя игнорировать эксплуатационные расходы на ремонт и обслуживание такой техники.

"Исключительно иллюстративно возьмем то, что DragonFire имеет общий срок эксплуатации в 20 лет. Цена эксплуатации боевых лазеров, сейчас неизвестна. Но существует эмпирическое правило, по которому общие расходы распределены в пропорции 20% - цена закупки, 80% - эксплуатационные расходы за все время", - говорится в материале.

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Из этих данных выходит, что эксплуатационные расходы и закупка лазерной системы DragonFire за год будут стоить примерно 40 миллионов долларов. Тогда как, к примеру, аналог на основе автоматических пушек — Skynex от Rheinmetall — является далеко не самым дешевым решением.

"Комплекс из четырех огневых 35-мм огневых установок, одного блока с сенсорами и командного пункта - 73 млн евро", - пишут эксперты.

Другие новости о лазерном оружии

Ранее УНИАН сообщал про анимационный ролик, в котором китайский J-36 сбивает лазером воздушные цели. Это типичный пример китайской пропаганды, в котором демонстрируется "превосходство" разработок КНР над американскими.

Кроме того, мы также про мнение эксперта по поводу использования лазерного оружия Украиной. По его словам, вопрос "эффективного" развития подобного типа вооружения в нашей стране зависит от множества факторов.

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