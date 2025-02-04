Он пояснил, что вопрос эффективного развития лазерного оружия в Украине зависит от наличия соответствующих мощностей, в частности энергетических.

Украина находится среди небольшого перечня стран, которые являются не только разработчиками исследователями и разработчиками лазерного оружия, но и эффективными эксплуататорами. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Пять стран - США, Китай, Великобритания, Россия и Украина. Которые имеют сейчас возможность отчитываться об эффективных результатах такой деятельности", - сказал Селезнев.

Он добавил, что вопрос эффективного развития лазерного оружия в Украине зависит от наличия соответствующих мощностей, в частности энергетических.

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"Удастся ли решить эту опцию для того, чтобы это оружие было эффективным - увидим со временем. Много факторов влияют, в частности природные условия. Поэтому я очень осторожно оцениваю перспективы. Хотя хорошо помню сагу о "Звездных войнах". Но думаю, что в обозримой перспективе человечество будет использовать более традиционные средства поражения - артиллерию, авиацию, пехотинец на поле боя будет ключевым лицом ведения боевых действий", - добавил Селезнев.

Лазерное оружие в Украине: что известно

В декабре 2024 года стало известно, что Украина начала тестировать новое украинское лазерное оружие "Тризуб". Аналитики Defense Express тогда отмечали, что объявленная дальность действия и класс цели для поражения новым оружием свидетельствуют о том, что это достаточно передовая разработка.

В то же время уже в феврале 2025 года командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что Украина начала поражать определенные объекты российских оккупантов на определенной высоте с помощью лазерных технологий.

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