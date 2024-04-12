На эффективность работы лазерного оружия может влиять погода, отметили аналитики.

Идет полномасштабная война в Украине, и Великобритания можете передать украинцам свое новейшее лазерное оружие DragonFire еще до того, как его получат британские военные, и такой поступок выгоден британской стороне.

Отправка прототипов этого вооружения в нашу страну может не только усилить украинскую противовоздушную оборону, но и развеять сомнения насчет эффективности работы боевых лазеров, ускорить разработку DragonFire и получить заказ на его изготовление, пишет Defence Express.

По мнению экспертов, желание британцев отправить первые образцы новейшего лазерного оружия в Украину для боевого эксперимента является прагматичным решением по нескольким причинам:

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появится возможность испытать вооружение против реальных угроз, и благодаря этому будет ускорено его доведение до боеспособного состояния, и приблизится время начала серийного производства;

можно будет доказать эффективность DragonFire против реальных угроз настоящего времени, а для заказа отметка "эффективность доказана в бою" - это значительный аргумент.

"...DragonFire разрабатывается с 2017 года. А чем дольше разработка находится в состоянии доказательства, тем больше денег она вытягивает из бюджета и больший скепсис вызывает", - отметили аналитики.

Новейшее лазерное оружие DragonFire - характеристики

Эта система имеет лазерный луч мощностью 55 кВт, он фокусируется из 37 отдельных каналов, мощность каждого из которых составляет 1,5 кВт.

"Такую мощность уже можно считать стандартной для таких систем, потому что она позволяет прожигать не только пластик, но и металл, чем выводит из строя дроны, ракеты и, потенциально, артиллерийские боеприпасы", - поделились эксперты.

Аналитики подчеркнули, что важно не просто создать мощный лазер, а и сделать так, чтобы он смог в течение нескольких секунд фокусироваться на движущейся цели и прожечь ее корпус. В открытом доступе есть информация, что новейший лазер может фокусироваться на расстоянии километра с точностью 23 миллиметра.

Эксперты добавили, что на эффективность боевого лазера может влиять погода, в частности, в условиях дождя или тумана лазерный луч способен рассеиваться.

Украине могут предоставить DragonFire laser - что известно

Издание The Telegraph писало, что Великобритания может предоставить Украине DragonFire еще до того, как это новейшее лазерное оружие будет доведено до идеального состояния. Украине "светят" прототипы этого вооружения. Стоит отметить, что британская сторона планирует добавить эти лазеры в свой арсенал до 2027 года.

Власти Украины ранее не раз говорили, что нам нужно больше систем ПВО для защиты неба от российских дронов и ракет, а также боеприпасов. По словам аналитика немецкого издания BILD Юлиан Репке, у нашего государства закончились ракеты к западным системам противовоздушной обороны, в том числе к IRIS-T и Patriot.

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