Украина уже имеет в войске более 300 единиц САУ "Богдана".

В Украине смогли значительно нарастить производство самоходных артиллерийских установок "Богдана". России же, которая продолжает полномасштабную войну против Украины, нечем хвастаться в артиллерии. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что артиллерия нужна для уничтожения вражеской инфраструктуры, укреплений оккупантов.

"У нас, можно сказать, был год гаубиц "Богдана". То есть у нас сейчас их уже более 300 единиц у войск. Можно сказать смело, если взять одну конкретную модель, то только у советской артиллерии может быть такое количество. По разным оценкам, до 40% от всех пушек, которые есть сейчас в нашей армии, это именно "Богдана"", - подчеркнул Нарожный.

По его словам, хоть "Богдана" имеет как плюсы, так и минусы, но она является очень хорошей пушкой.

"Очень хорошая новость, что у нас появится "Богдана" короче, грубо говоря. У "Богданы" длина ствола 52 калибра. Появится новая пушка с рабочим названием "Марта" со стволом 39 калибров, то есть с меньшей дальностью, которую гораздо легче прятать. На фронте большая проблема - это маскировка гаубицы, копать укрепления", - отметил Нарожный.

Отдельно он сказал, что в украинской армии сейчас формируется более 5 артиллерийских бригад. Они уже воюют, хотя, может, и не полным составом. В некоторых случаях - дивизионом, несколькими батареями.

Проблемы с артиллерией в РФ

В то же время у российских захватчиков ситуация другая, говорит эксперт.

"У них новых пушек нет. У них есть единственная собственная разработка - это "Мальва". И вторая - они берут артиллерийскую систему "Гиацинт" и ставят на колесную САУ. Но они появлялись на фронте в единичных количествах. Речь идет не о сотнях штук, как у нас появляются "Богданы", а до десяти штук, которые были зафиксированы на фронте", - сообщил Нарожный.

Также эксперт отметил, что у российских оккупантов уже практически нет в наличии самоходных гаубиц "Мста-С" - наиболее современных артиллерийских систем с советских времен. "В российском войске это была наиболее современная система. Их почти нет", - добавил эксперт.

Кроме того, он отметил, что полученные Россией системы из Северной Кореи также на сегодня уже являются устаревшими.

Огромной проблемой для россиян является изготовление стволов для пушек. В частности, по данным OSINT-аналитиков, склады в РФ, где размещена артиллерия, практически породистые, потому что фактически все то, что было в наличии перед полномасштабным вторжением, отправлено на фронт.

При этом, по словам Нарожного, огромным вопросом являются боеприпасы как для России, так и Украины:

"У нас большинство боеприпасов - импортные. И в Российской Федерации 50% - это из Северной Кореи".

Подытоживая, он отметил, что считает неуместным сравнение украинской артиллерии и российской.

САУ "Богдана"

Как сообщал УНИАН, отечественные "Богданы" имеют различные модификации с различными типами шасси и различными версиями бронированных кабин.

2С22 "Богдана" является украинской 155-мм самоходной артиллерийской установкой, выполненной на колесном шасси. Это первая украинская САУ, которую разработали под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

По данным из открытых источников, дальность огня САУ составляет до 30 км осколочно-фугасным и до 40 км активно-реактивным снарядом. Масса "Богданы" - около 28 тонн.

