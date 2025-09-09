По состоянию не сентябрь отечественный ОПК изготовил более 340 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

В сеть выложили кадры с очередным вариантом украинской 155-мм самоходной гаубицы 2С22 "Богдана".

Об этом сообщает "Милитарный". Обновленную версию продемонстрировали в рекрутинговом видео новосозданной 60-й отдельной артиллерийской бригады.

По словам специалистов, это уже шестая модификация "Богданы", которая использует различные типы шасси и различные версии бронированных кабин.

Установку переоборудовали на шасси с колесной формулой 6×6, которая должна улучшить мобильность и проходимость САУ.

Справка УНИАН. 2С22 "Богдана" является украинской 155-мм самоходной артиллерийской установкой, выполненной на колесном шасси. Это первая украинская САУ, которую разработали под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

По данным из открытых источников, дальность огня САУ составляет до 30 км осколочно-фугасным и до 40 км активно-реактивным снарядом. Масса "Богданы" составляет около 28 тонн.

Считается, что боевое крещение САУ получила в 2022 году во время битвы за остров Змеиный. В 2023 году ее официально приняли на вооружение украинских Вооруженных сил.

По состоянию на сентябрь отечественный ОПК изготовил более 340 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Новое оружие Украины

Напомним, недавно появилась фотография украинского МиГ-29 с новым отечественным КАБом.

Как сообщалось, по состоянию на июнь этого года бомба могла совершать планирующий полет на 60 километров. Разработчики заявляли, что планируют достичь дальности в примерно 80 километров.

Также недавно специалисты портала Defense Express сообщили о новой украинской управляемой авиабомбе, похожей на те, которые используют для БПЛА типа Bayraktar TB2.

