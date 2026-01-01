В 2025 году Россия окончательно потеряла свой единственный авианосец, - Forbes

Фактически Россия осталась без действующего авианосца - статуса, который она пыталась сохранить.

После восьми лет непрерывного ремонта, аварий и миллиардных затрат Россия прекратила модернизацию своего единственного авианосца "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", фактически оставшись без действующих авианосных сил, пишет обозреватель Forbes Питер Сучу.

Еще год назад российские государственные медиа утверждали, что "Адмирал Кузнецов" вернется в строй в 2025 году, несмотря на многочисленные задержки, пожары и аварии. Корабль находился на модернизации с июля 2018 года и в Кремле долгое время рассматривали его как символ статуса России как морской державы.

Однако летом 2025 года модернизация была прекращена, а осенью принято решение законсервировать авианосец. Таким образом Россия фактически потеряла свой единственный авианосец, который и без того не выходил в боевое плавание с 2017 года.

Корабль из другой эпохи

"Кузнецов" был спроектирован в конце Холодной войны как "тяжелый авианесущий крейсер" - не как мобильная авиабаза, а как элемент прикрытия советских подводных ракетоносцев. Он нес истребители Су-33, вертолеты Ка-27 и был вооружен противокорабельными крылатыми ракетами.

В отличие от западных авианосцев, корабль не имел катапульт - самолеты взлетали с трамплина, что существенно ограничивало боевые возможности. Кроме того, авианосец работал на мазуте, оставляя за собой характерный густой черный дым, который неоднократно становился объектом насмешек в западных СМИ.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц в июле назвал корабль "очень дорогим и неэффективным".

"Кузнецов" - из другой эпохи. Будущее за роботизированными системами и беспилотниками", - заявил он, назвав вывод авианосца из эксплуатации "абсолютно правильным шагом".

Хронические аварии и коррупция

За годы службы "Адмирал Кузнецов" заработал репутацию проблемного корабля. В 2009 году на борту произошел смертельный пожар, в 2018-м на палубу упал 70-тонный кран, а в 2019 году еще один пожар унес жизни двух человек.

Ремонт осложняли и инфраструктурные проблемы: авария плавучего дока ПД-60, финансовые злоупотребления и коррупционные скандалы. В 2021 году был арестован директор одного из судостроительных заводов за хищение средств, выделенных на ремонт корабля.

Несмотря на регулярные заявления российских СМИ о "прогрессе", авианосец так и не покинул сухой док.

Россия без авианосца

Аналитики отмечают, что на фоне войны против Украины Россия не может позволить себе дорогой и длительный проект модернизации авианосца, особенно учитывая отсутствие разветвленной сети зарубежных баз.

В сентябрьском отчете Военно-морского института США отмечалось, что решение законсервировать "Адмирал Кузнецов" было ожидаемым, даже несмотря на имиджевые потери.

Напомним, что недавно РФ фактически отказалась от иллюзий по модернизации своего единственного авианосца - тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов".

Кроме того, под вопросом остается судьба большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко". Как стало известно, его ремонт и модернизация не будут завершены в этом году, как планировалось. Не исключено, что "Чабаненко" может ждать судьба "Кузнецова".

