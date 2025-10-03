Ракеты для Украины: эксперт объяснил, почему Tomahawk могут заменить на Barracuda

Ракеты Tomahawk дорогие в производстве и стоят миллионы долларов. И даже если их предоставят Украине, то в незначительном количестве.

Если США решат передавать Украине ракеты Tomahawk, то их будет немного. Зато они могут предложить ракеты Barracuda. Ведь военные возможности США позволяют изготавливать много ракет такого типа - они недорогие, а кроме этого подходят для пуска даже из транспортных самолетов АН-26. Об этом сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Киев24.

Комментируя информацию о возможности предоставления Украине ракет Barracuda и Tomahawk, он отметил, что именно дешевые ракеты Barracuda предназначены для массового производства.

"Ракет Tomahawk много не будет. Речь идет о довольно незначительном количестве, учитывая то, сколько их могут производить и продать по механизму PURL, и сколько их можно купить. Для европейских клиентов, например для Нидерландов, США выставили цену 12,5 млн долларов за одну ракету Tomahawk. Но для потенциальных их союзников против Китая, например Японии, цена в два раза меньше", - отметил Катков.

По его предположению, реальная цена Tomahawk - 5-6 млн долларов за ракету, но в разных экспортных контрактах цена разная.

По мнению эксперта, для Украины США делают ставку на ракеты Barracuda именно потому, что могут много их произвести.

"Anduril Industries, которая разработала Barracuda, декларирует, что до конца 2026 года в случае заказа может производить 3 тысяч таких ракет в год. Это на порядок больше, чем США может произвести Tomahawk. Ведь США физически не смогут произвести три тысячи ракет Tomahawk в год", - сказал Катков.

Точную стоимость ракет Barracuda он не назвал. Однако отметил, что у конкурентов Anduril Industries цена за ракету, аналогичную Barracuda-500 составляет 150 тысяч долларов.

Важно также, заметил эксперт, что Barracuda имеет высокую скорость - 900 км/ч и, соответственно, противостоять ей трудно. Как и дроны, ее практически невозможно сбить из пулемета. Для этого нужны исключительно зенитно-ракетные и пушечные зенитные комплексы.

К тому же, запускаться Barracuda могут с наземных установок и с воздуха.

"Буквально неделю назад Anduril сообщил о том, что он адаптировал Barracuda под наземную пусковую. Установка довольно миниатюрная. Но есть еще более интересные опции, которые позволяют ее запускать с обычного военно-транспортного самолета. Эти ракеты укладываются на специальные паллеты с парашютом и выбрасываются с рампы. А когда парашют открывается, то ракеты стартуют прямо с паллеты. В необходимости массового запуска их можно сдать даже с АН-26", - подчеркнул Катков.

Зато пусковых установок для Tomahawk мало. Он рассказал, что они запускаются из универсальных пусковых "ячеек" на кораблях или с грузовиков.

Также есть экспериментальные пусковые - для корпуса морской пехоты на специальной платформе. Корпус морской пехоты заказал более 50 таких пусковых, и за прошлый год получил до 8 штук. Но отказался от них. И вот сейчас, по информации Каткова, у США есть до 10 таких пусковых для Tomahawk. Хотя он и сомневается, что их отдадут Украине в готовом виде.

"Передача Tomahawk упирается в их цену и то, что Европа сейчас для США не является приоритетом. Поэтому и цены на вооружение очень отличаются. Например, для Норвегии цены на HIMARS были вдвое больше, чем для Австралии", - подчеркнул Катков.

Tomahawk для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Но окончательное решение по этому поводу не принято, его должен принять непосредственно президент Трамп.

В СМИ распространялась информация, что США рассматривают передачу Украине другого варианта дальнобойного оружия - это "ракето-дроны" Barracuda от компании Anduril.

Отмечалось, что Barracuda существует в трех вариантах: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Они сильно отличаются размерами и дальностью. Учитывая характеристики, для ударов по целям в глубине России эффективной выглядит преимущественно только Barracuda-500, которая имеет расстояние поражения (при запуске с воздуха) - более 900 км и самую большую боевую часть - в 45 кг.

