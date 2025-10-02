Аналитики объяснили, хватит ли более дешевых "ракето-дронов" вместо дорогих Tomahawk для изменения хода войны.

Среди кандидатов на дальнобойное оружие для Украины называют не только известные крылатые ракеты Tomahawk, но и новое семейство "ракето-дронов" Barracuda от компании Anduril. Однако у каждой из опций - свои сильные и слабые стороны, поэтому одна замена на другую вряд ли решит все потребности Киева, пишет Defence Express.

Barracuda: три версии и ограниченная боевая часть

Barracuda - это семья из трех вариантов: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Они сильно отличаются размерами и дальностью:

Barracuda-100 имеет примерно 110 км (при наземном запуске) и до 150 км (при воздушном);

Barracuda-250 - около 280 км и 370 км соответственно;

Barracuda-500 при запуске с воздуха - более 900 км.

Однако боевые части в семействе малы: 16 кг у Barracuda-100/250 и 45 кг у Barracuda-500, то есть даже самая мощная версия имеет массу боеприпаса, сравнимую с "Шахедом". Учитывая это, для ударов по целям в глубине России эффективной выглядит преимущественно только Barracuda-500.

Видео дня

Системы пуска и наведения

Изначально Barracuda-500 запускали только с воздушных платформ - истребителей или по схеме Rapid Dragon, когда ракеты сбрасывали с транспортного самолета на паллетах. Недавно Anduril заявила об адаптации Barracuda-500 под наземный запуск. Дальность при этом, вероятно, снизилась до примерно 600-700 км.

Система наведения, вероятно, будет сочетать инерционную навигацию, GPS и ориентацию по рельефу, однако официальных деталей компания не обнародовала.

Доступность и производство

Самый существенный недостаток Barracuda - отсутствие серийного производства: ракеты пока не стоят на вооружении США и выпускаются только по инициативным заказам. Anduril заявляет о возможности масштабирования и "дешевизне" решения, но планируемый выход на темп "несколько тысяч" ракет в год ожидается только в конце 2026 года (по предположению, "несколько" = ~3 000 в год). Это означает, что реальный ежемесячный выпуск Barracuda-500 с БЧ 45 кг может составить около 250 единиц в месяц только через два года в случае большого заказа - а пока таких запасов нет.

Tomahawk: дорого, но с мощной боеголовкой

Tomahawk изготавливают в еще меньших количествах, а их цена для европейских заказчиков очень высока. На примере: Нидерланды заказали 175 Tomahawk за сумму, соответствующую предельной цене разрешения DSCA в $2,19 млрд, то есть примерно $12,5 млн за ракету. Из-за стоимости и ограниченных производственных линий даже в случае поставки Tomahawk их, скорее всего, будет немного.

Дальнобойное оружие для Украины: что известно

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Томагавк, но окончательное решение по этому поводу должен принять президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По данным The Telegraph, передача Украине ракет Томагавк может изменить ход войны. В случае получения ракет, Украина направит их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, затруднить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.

Вас также могут заинтересовать новости: