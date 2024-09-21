Новые ракеты семейства Barracuda имеют дальности в 900, 370 и 150 км, но боевые части 45 и 18 кг.

Американская компания Anduril недавно представила проект крылатых ракет семейства Barracuda, которые должны стать массовым и дешевым дальнобойным средством высокоточного поражения. Как пишет Defense Express, их дальность составляет от 150 км для Barracuda-100, которую можно запускать с вертолетов, до более 900 км для Barracuda-500 под F-16.

В то же время, отмечают эксперты, вес боевых частей поставил вопрос реальной эффективности этих ракет - у Barracuda-500 вес боевой части всего более 45 кг, на Barracuda-250 с дальностью более 370 км - всего 18 кг, как и на Barracuda-100. Это значительно меньше, чем у их конкурентов.

Так, например, ракета AGM-158 JASSM-ER от Lockheed Martin, с дальностью более 900 км имеет в десять раз большую боевую часть - 450 кг.

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"Даже для Barracuda-100 с дальностью более 150 км боевая часть в 18 кг выглядит слишком маленькой. Для сравнения, это вес боевой части 122-мм неуправляемого реактивного снаряда для РСЗО "Град". В то же время у SDB, которую с высотного полета возможно бросать с самолетов на 110 км, вес боевой части более 90 кг", - пишут эксперты.

Разработчики Barracuda заявляют, что эти ракеты будут на 30% дешевле конкурентов, однако вряд ли это компенсирует такой разрыв в характеристиках, отмечают эксперты.

В то же время, в Defense Express указывают на важное преимущество этих ракет. Как отмечают разработчики, для их производства необходимо вдвое меньше времени и деталей для производства, на 95% меньше инструментов, потому что собрать их "возможно с помощью чуть ли не только отвертки и гаечного ключа".

"То есть это ракета, производство которой можно развернуть чуть ли не в "гаражах" и именно за счет этого сделать массовой... И если брать Barracuda-500, то ее дальности вполне хватает для того, чтобы бить по глубоким тылам РФ и Китая", - отмечают эксперты.

А 45-кг боевой части достаточно для поражения довольно широкой категории целей, о чем свидетельствует украинский дрон "Лютый", который имеет аналогичную боевую часть, а также Shahed-136, который несет 50-кг БЧ, подчеркивают в Defense Express.

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У Военно-морских сил США наконец-то появилось оружие, способное противостоять угрозе от многочисленных бомбардировщиков Китая. Истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet оснастили ракетами Raytheon AIM-174B сверхбольшой дальности.

А Франция в 2026 году начнет производство новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG, которые смогут сбивать даже гиперзвуковые и аэробаллистические ракеты.

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