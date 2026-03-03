США протестировали в боевых условиях новую баллистическую ракету PrSM, - TMZ

Варианты ATACMS с наибольшей дальностью могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, тогда как PrSM – не менее 500 километров.

Американские военные применили новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) в рамках текущих операций против Ирана, сообщает TMZ.

По данным издания, это было, вероятно, первое боевое применение данной ракеты. Отмечается, что PrSM начали поступать на вооружение лишь около двух лет назад.

"Оперативный дебют новых ракет демонстрирует значительно большую дальность полета по сравнению с их предшественниками, армейской тактической ракетной системой ATACMS, и, как следствие, значительно расширенные зоны поражения, которые американские подразделения теперь могут держать под угрозой", - говорится в статье.

Видео дня

Издание отметило, что Центральное командование США (CENTCOM) опубликовало видео-монтаж из фотографий, документирующих "первые 24 часа операции Epic Fury". Такое название власти США дали американо-израильской операции, направленной против Ирана.

В публикации отмечается, что в этом монтаже, который можно увидеть в публикации в социальных сетях Центрального командования США, есть изображение, на котором четко виден запуск PrSM с колесной пусковой установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Издание рассказало, что колумнист по вопросам обороны и безопасности Колби Бадвар, похоже, был первым, кто заметил изображение PrSM в монтаже CENTCOM. Новая ракета значительно отличается от ATACMS, особенно по форме и конфигурации хвостовых стабилизаторов.

Добавляется, что ракета PrSM обеспечивает значительное увеличение дальности полета по сравнению с ATACMS. Базовая версия PrSM, также известная как Increment 1, продемонстрировала способность поражать цели на расстоянии не менее 500 километров.

Более того, как говорится в публикации, Армия США, отвечающая за программу PrSM, поставила себе цель со временем увеличить дальность до примерно 650 километров. Однако также ведутся работы и над версией ракеты с дальностью не менее 1000 километров.

Приводятся данные, что варианты ATACMS с наибольшей дальностью могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

В статье указывается, что неясно, откуда запускались PrSM или ATACMS во время ударов по Ирану в рамках операции Epic Fury. Однако ракета PrSM имеет примерно вдвое большую дальность, что существенно увеличит общее количество целей, которые могут быть под угрозой из любой точки региона.

Операция США и Израиля против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США стремятся к полному уничтожению ракетного арсенала Ирана и ликвидации всей ракетной промышленности страны. Левитт добавила, что также целью является уничтожение военно-морского флота Ирана, а также предотвращение изготовления самодельных взрывных устройств. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США хотят лишить подконтрольные правительству Ирана группировки возможности дестабилизировать регион и атаковать американские силы. Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

Также мы писали, что армия Израиля впервые применила в реальном бою новейшую систему лазерного перехвата Iron Beam ("Железный луч"). Отмечается, что с помощью этого оружия были уничтожены беспилотники, запущенные боевиками "Хезболлы". Объясняется, что лазерная система использует луч мощностью 100 киловатт для мгновенного выжигания целей в небе. Перехват происходит со скоростью света, а затраты на один выстрел фактически равны стоимости электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: