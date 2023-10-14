Новые ракеты могут применяться из M270 и HIMARS.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что из себя представляют ракеты PrSM, которые могут заменить в США ATACMS.

"Это новая ракета, дальность ее заявлялась более 400 километров, но по испытаниям дальность - до 600 км. Она меньше, чем ATACMS, их две штуки помещается в пакет. Может применяться из M270 и HIMARS", - отметил эксперт.

Судя по всему, ракеты PrSM прошли испытания, и будут приняты на вооружение США. Но когда именно это произойдет, на данный момент неизвестно, добавил он.

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"Ракета PrSM высокоточная. У нее универсальная головная часть, имеет несколько систем самонаведения. То есть, ее не перебить ничем, ни РЭБ, ни ослеплением. И плюс эта ракета будет иметь возможность нанесения ударов по надводным целям", - заявил Жданов.

При этом он не привязывает поставки ATACMS Украине с появлением ракет PrSM:

"То, что она в США заменит ATACMS, - может быть. но не думаю, что полностью. Думаю, что будут параллельно существовать и одна, и вторая ракеты. Каждая ракета имеет какие-то свои плюсы и свои минусы".

Ракеты PrSM - что сообщалось

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin, которая производит системы HIMARS, готовится провести испытания новой высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM), увеличив ее дальность полета до 1000 километров.

Испытания ракеты предварительно были запланированы на вторую половину 2023 года. Сообщается, что на производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.

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