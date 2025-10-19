Поломка "Новороссийска" в Средиземном море демонстрирует растущую дыру в мощностях и возможностях РФ.

Российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск", являющаяся носителем "Калибров", недавно с позором вернулась из Средиземного моря из-за технической неисправности. На нем вышла из строя топливная система, из-за чего дизельное топливо заполнило трюм. Однако, как отмечают эксперты Naval News, главной проблемой является не сам факт поломки, а глобальные причины этого инцидента, указывающие на гораздо более глубокую проблему подводных лодок для российского ВМС.

Прежде всего, из-за агрессии против Украины Турция закрыла прохождение любых военных кораблей через Босфор. Поэтому для миссий в Средиземном море РФ начала привлекать корабли, находившиеся на Балтийском флоте, которые в результате вынуждены преодолевать 4 тысячи километров к месту развертывания и обратно. То есть значительная часть автономности плавания и технический ресурс приходится теперь на путь к месту дежурства.

Вторым ударом стала потеря РФ своего присутствия в Сирии в начале 2025 года и крупнейшего актива - пункта материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, что лишило российские корабли базы обслуживания и ремонта в Средиземном море.

И именно это в конце концов и привело к последствиям, когда российская подводная лодка потерпела поломку и была вынуждена возвращаться обратно. При этом демонстрируя не столько малую надежность, а в целом невозможность ВМФ РФ выполнять задачи в Средиземном море.

"Развертывание подводных лодок сейчас выглядит скорее как показуха, чем как значимый военно-морской потенциал. Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях", - пишет Naval News.

Инцидент с подводной лодкой РФ в Серездемном море

Напомним, вблизи французского побережья зафиксировали российскую подводную лодку Б-261 "Новороссийск", которая входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Субмарина оснащена шестью торпедными аппаратами и может нести до 18 торпед. Кроме того, лодка способна запускать до четырех крылатых ракет "Калибр" одновременно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оригинально прокомментировал состояние этой подводной лодки. " Сейчас, по сути, российского военно-морского флота в Средиземном море почти не осталось. Есть только одна поврежденная российская субмарина, которая медленно возвращается домой с патрулирования", - отметил Рютте.

