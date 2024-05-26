Эти бомбы устойчивы к помехам, которые создают системы РЭБ.

Воздушные силы ВСУ адаптировали советские боевые самолеты под применение американских авиабомб GBU-39, сообщило издание The Washington Post.

Журналисты, ссылаясь на свои источники, уверяют, что украинская авиация уже использует малогабаритные управляемые авиабомбы GBU-39 для атак по российским захватчикам.

Кроме того, в открытом доступе появилось фото самолета, который вооружен этими авиабомбами, которые закреплены под крылом. На корпусе одной GBU-39 можно увидеть, заретушированную надпись и дату - 12 мая 2024 года.

Видео дня

По оценкам, которые привели в The Washington Post, можно понять, что при применении авиабомб GBU-39 с самолетов, успешность использования составляет 90%.

Отмечается, что эти бомбы оказались устойчивыми к помехам, которые создают системы радиоэлектронной борьбы РФ. Также благодаря малым размерам затрудняется обнаружение и перехват этих бомб российскими средствами ПВО.

GBU-39 - справка

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) является американской легкой управляемой высокоточной авиационной бомбой, масса которой составляет 130 кг. Она имеет диаметр около 190 мм и длину приблизительно 1,8 м. Максимальная дальность полета составляет до 110 км при условии сброса с большой высоты. Также конструкция бомбы имеет крылья, которые раскладываются в полете, благодаря чему существенно увеличивается дальность поражения целей.

Кроме того, с помощью вольфрамового наконечника она может пробивать бетонные укрытия. Система подрыва также позволяет перед сбросом выбирать воздушный подрыв и задержку подрыва после попадания. Точность попадания достигается благодаря бортовой системе управления с инерционной системой и GPS.

Известно, что GBU-39 входит в состав боеприпасов GLSDB, которое является сочетанием этой бомбы с ракетным двигателем от реактивного снаряда М26 для применения из реактивной системы HIMARS. С помощью двигателя и крыльев, дальность полета GLSDB достигает 150-160 км.

Авиация в Украине - последние новости

Ранее генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула заявил, что украинская авиация является очень эффективной, однако ее нужно совершенствовать.

"Но все Силы обороны Украины - не только ВС - можно укрепить, во-первых, сняв ограничения на использование оружия, предоставленного другими странами, только на украинской территории. Это ненужное и необязательное ограничение создает своего рода неприкосновенность для россиян, которая значительно помогает им в ведении агрессивной войны против Украины. Это ограничение, по моему мнению, нарушает принципы ведения войны и должно быть отменено", - объяснил Дептула.

Также в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что обученные специалисты по обслуживанию F-16 начали возвращаться в Украину. Кроме того, в Украине появился первый тренажер F-16, который передала Чешская Республика.

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