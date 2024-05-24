Ожидается, что даже небольшое количество истребителей F-16 смогут усилить воздушные силы Украины.

После завершения учебного процесса в Соединенных Штатах Америки для управления истребителями F-16, украинские пилоты продолжат готовиться в Европе.

"Конечно, что учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться и дальше для того, чтобы уже в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач. На самом деле, этот процесс постоянный, непрерывный и готовятся не только пилоты, но и инженеры, которые будут выполнять соответственно свои задачи, будут делиться своим опытом уже с коллегами в Украине для того, чтобы эффективно отражать воздушное нападение противника", - сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного марафона.

Также у него спросили о том, какой эффект можно ожидать от первых истребителей F-16 после прибытия в Украину.

Видео дня

"Даже два самолета смогут выполнять уже определенные задачи в воздушном пространстве и безусловно, что это будет определенное усиление, поскольку мы очень сильно нуждаемся в самолетах, обновлении нашего авиационного парка. Сейчас у нас, к сожалению, советские самолеты, устаревшие", - добавил спикер.

Он отметил, что истребители F-16 смогут усилить воздушное пространство Украины в плане патрулирования, смогут выполнять другие задачи по нанесению ударов по переднему краю на линии фронта.

Учения на F-16

Как сообщал УНИАН, первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне, что в США. Пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган считает, что завершение обучения станет решающим шагом на пути к тому, чтобы современные истребители американского производства появились в небе над Украиной.

Воздушные силы недавно сообщили, что первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16 начали возвращаться в Украину с учений за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: